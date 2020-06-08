بنك الإمارات دبي الوطني يمدّد شراكته مع «فيزا» 5 أعوام

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «فيزا» العالمية، أمس، تجديد الشراكة التي تجمع بينهما مدة 5 أعوام. يأتي هذا التمديد تأكيداً لالتزام الطرفين المتواصل دعم قطاع المدفوعات الرقمية المتنامي في دولة الإمارات، والمنتجات المصرفية التي توفّر قيمة متميزة لمتعاملي البنك كافة.

وفي إطار اتفاقية الشراكة الجديدة، تحظى «فيزا» بالحق الحصري لتوفير بطاقات الخصم المباشر التي يقدمها البنك لمتعاملي الخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المتميزة والخاصة والخدمات المصرفية للأعمال، إضافة إلى برنامج بطاقة الخصم المباشر الذي توفره منصة «ليف» التابعة للبنك.

وقام الطرفان بتجديد اتفاقيتهما المتعلقة بالبطاقات الائتمانية الحالية التي تشمل بطاقات متميزة مثل، مزايا «فيزا إنفينيت بريفيليج»، و«فيزا إنفينيت»، و«فيزا سيغنتشر».

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «يتيح لنا تمديد الشراكة مع «فيزا»، مواصلة تقديم مجموعة مبتكرة من منتجات المدفوعات. فاستناداً إلى علاقة التعاون الوثيقة معها، نجح البنك في توفير خدمات مدفوعات لا تضاهى من حيث قيمتها المتميزة ونطاقها الواسع، وبالتالي المساهمة في إثراء حياة المتعاملين. ونحظى بتكريم متواصل في القطاع المصرفي عن بطاقة «فيزا» الائتمانية «يو من إعمار»، التي باتت من أبرز منتجاتنا المصرفية ولاقت استحساناً واسعاً وحققت أصداءً إيجابية في أوساط المتعاملين منذ إطلاقها».

وقال شهباز خان، مدير عام «فيزا» في الإمارات: «عملنا مع بنك الإمارات دبي الوطني على مدار السنين لتطوير العديد من المنتجات المصرفية الحصرية والجذابة وبرامج الولاء التي تقدم تجارب سلسة وآمنة وتكافئ حاملي البطاقات على إنفاقهم اليومي في قطاعات التجزئة والترفيه والسفر. وعلاوة على ذلك، نحرص معاً على الاستمرار في تطوير عروضنا وخدماتنا المشتركة التي تحمل علاماتنا التجارية بما يلبي تطلعات كافة فئات المتعاملين لدى البنك وتفضيلاتهم المتغيرة.

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