منتجات السوق الحرة متاحة «أونلاين» لغير المسافرين

المصدر: دبي - لؤي عبد الله، سيد صالح

أكد صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، أن منتجات سوق دبي الحرة، أصبحت متاحة للمتسوقين بأي مكان داخل الإمارات، والذين يمكنهم شراء أي من منتجات السوق عبر الموقع الإلكتروني. يأتي ذلك، فيما أعلنت السوق افتتاح الجزء الواقع في الكونكورس B- غرب بمطار دبي. ويقتصر الافتتاح في المرحلة الأولى على 1000 منتج، فيما سيتم افتتاح السوق في المبني 2 خلال أيام.

وقال تهلك مع إعادة افتتاح السوق بروحية جيدة محورها الابتكار، إنه بات بإمكان العملاء في أي مكان داخل الإمارات، شراء أي من منتجات السوق الحرة في المطار، عبر موقع السوق الإلكتروني. ويتم توصيل هذه المنتجات داخل الدولة خلال 48 ساعة، عبر شركات توصيل محلية، وإذا كان طلب المشتريات أكثر من 150 درهم لن يكون هناك رسوم توصيل وإذا كانت اقل سيكون هناك رسوم توصيل بسيطة.

وقال تهلك لـ «البيان»، إنه ابتداء من اليوم، ستكون كافة سلع السوق الحرة، ما عدا المشروبات الكحولية والسجائر على اختلاف أنواعها، متاحة للمتسوقين من أي مكان داخل الإمارات، حيث تم الاتفاق مع جمارك دبي، على كافة الترتيبات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة. وسيتم التعامل مع هذه السلع تماماً، مثل السلع الأخرى التي تدخل السوق المحلي، من حيث دفع القيم الضريبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة، تعتبر خطوة مبتكرة بالنسبة للمطارات العالمية، وهي تواكب توجهات القيادة الرشيدة، التي تحثنا دائماً على مواجهة التحديات بالإبداع والابتكار.

وأضاف أن التسوق الإلكتروني جاء بهدف تعزيز الإيرادات، في ظل الوضع الحالي، الذي يشهد تباطؤاً في حركة السفر، مشيراً إلى أنه تم فتح جزء من سوق دبي الحرة أمام المسافرين. والبداية كانت مع 1000 منتج، تتضمن المجوهرات وأكسسوارات الموضة والإلكترونيات، لافتاً إلى أن قرار الفتح الكامل، يرجع للجهات المختصة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

تقييم التجربة

وأكد أن فتح التسوق عبر الأونلاين للعملاء في الإمارات، سيستمر حتى نهاية العام الجاري، وسيتم تقييم هذه التجربة، وبعد ذلك يمكن اتخاذ قرار في استمراريتها أو إيقافها.

وأضاف تهلك أن كافة الخدمات التي تقدمها السوق الحرة، تراعي أعلى الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر دول العالم حرصاً على تطبيق هذه الإجراءات.

وعن منافسة السوق الحرة للأسواق المحلية، قال تهلك إن السوق مفتوح، وهناك مجال للجميع، مشيراً إلى أن سوق دبي الحرة، معروفة بجودة منتجاتها، وهناك توقعات بأن تلقى هذه الخطوة استحسان الجميع. أما بالنسبة للتوصيل خارج الإمارات، قال إن هذه خطوة متقدمة جداً، ويمكن دراستها بعد نجاح تجربة السوق المحلي.

من ناحية أخرى، أعلنت سوق دبي الحرة، في بيان صحافي، أمس، بدء استقبال المسافرين بعد إعادة الافتتاح الجزئي لمنطقة التجزئة التابعة لها في مبنى «الكونكورس- بي غرب» بمطار دبي الدولي. وكانت سوق دبي الحرة أغلقت جميع منافذها في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، منذ 25 مارس الماضي، وذلك عقب إعلان الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب، لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، كوفيد 19.

تدابير

وعلّق كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، على قرار إعادة الفتح الجزئي، قائلاً: «نشعر بسعادة بالغة لنيل الموافقة للسوق، بعد موافقة السلطات المختصة في حكومة دبي، على إعادة فتح منافذ السوق في الصالة (بي) غرب، وكذلك لعودة خدمة عملائنا مجدداً. لقد بدأنا التخطيط لإعادة الفتح منذ منتصف أبريل، ووفرنا مجموعة واسعة النطاق من تدابير التعقيم، وإعادة التخطيط، وذلك لضمان سلامة عملائنا وموظفينا».

وأضاف بقوله: «نتوقع تشغيل عمليات التجزئة في المبنى رقم 2 من مطار دبي الدولي في وقتٍ لاحق من الأسبوع الجاري، وهو ما يُعد بمثابة أخبار سارة للمسافرين على متن رحلات غير تابعة لطيران الإمارات». وأوضح، بعض التدابير الوقائية التي وفرتها سوق دبي الحرة، قبل إعادة الفتح الجزئي لعمليات التجزئة، ومنها اللافتات الإرشادية، وتوفير أجهزة لتعقيم البضائع والمبالغ النقدية. وأضاف أن السوق تشجع عملاءها أيضاً على استخدام المدفوعات غير التلامسية.

خدمات

ووفرت السوق خدمات نقل المشتريات في «الكونكورس- ب غرب» لمساعدة العملاء، حيث يستطيع العميل ببساطة أن يطلب البضائع التي يرغبها من الطاولة المخصصة لخدمة النقل، ثم ستتولى السوق توصيلها إليه، وتحصيل الثمن منه. وعلاوة على ذلك، ولضمان المزيد من الراحة للعملاء، فقد وفرت السوق لهم خدمة «كليك أند كولليكت»، والتي تتيح لهم طلب البضائع عبر الموقع الشبكي للسوق، قبل سفرهم بمدة 48 ساعة، على أن يتسلموها قبل السفر مباشرةً.

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