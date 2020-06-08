«سياحة رأس الخيمة» تطلق عروضاً لقضاء العطلات القصيرة

المصدر: رأس الخيمة-البيان

دعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، سكان الدولة لزيارة إمارة رأس الخيمة الصيف الجاري، والاستمتاع بشواطئها الخلابة وما تقدمه من تجارب ضيافة مميزة ووجهات المغامرات الممتعة، والتجارب الثقافية الأصيلة.

وبالتعاون مع شركائها في قطاع الضيافة، أطلقت الهيئة حملة مميزة للعروض الصيفية الخاصة بالعطلات القصيرة، والتي تتيح لزوار الإمارة المقيمين لمدة ثلاث ليالٍ و أكثر في أي من الفنادق التي يشملها العرض من فئة أربع وخمس نجوم، للاستفادة من مجموعة من التجارب الشيقة والمزايا القيمة أثناء إقامتهم. وتشمل عروض العطلات القصيرة السارية حتى 31 أغسطس، تذكرتين مجانيتين إما لزيارة مزرعة لآلئ السويدي أو إحدى تجارب المغامرات الشيقة ضمن «قمة جيس للمغامرة» والتي تشمل: «جبل جيس فلايت» أطول مسار انزلاقي في العالم، و«جولة منزلقات جيس»، والتي تضم 7 مسارات انزلاقية وجسر معلق بارتفاع 15 متراً، أو «متاهة جيس المعلقة»، المسار المعلق المليء بالعوائق مثل الجسور والحبال المتأرجحة والحلقات المعلقة.

كما تشمل عرض «Kids Go Free» الذي يقدم إقامة مجانية مع الوجبات لطفلين من عمر 12 عاماً وما دون لقضاء عطلة عائلية لا تنسى وسط أجواء المرح والاسترخاء تحت أشعة الشمس.

وكذلك السحب الصيفي الذي يتيح للضيوف الذين يحجزون إقامة ثلاث ليالٍ أو أكثر من الدخول تلقائياً في سحب أسبوعي تنظمه هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للفوز بجوائز قيمة، والتي تشمل الجائزة الكبرى وهي سيارة مرسيدس بنز سي - كلاس 2020 مقدمة من مجموعة قرقاش.

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