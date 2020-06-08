الشارقة تختتم حملة «وسنخرج منها بإذن الله»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة - ممثلاً بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية - أمس حملة «وسنخرج منها بإذن الله» التي سلط من خلالها الضوء على حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد والإشارة إلى الأهمية التي حملتها المحفزات في استدامة الأعمال والمشاريع وتعزيز مسيرة القطاع الخاص.

وثمن علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التفاعل الكبير الذي أظهرته الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وجميع فئات المجتمع منذ اليوم الأول لانطلاق حملة «وسنخرج منها بإذن الله» التي استطاعت أن تحقق مستهدفاتها من خلال تلاقي الأهداف وتوحيد الهمم بإرادة لا تعرف المستحيل لتستمر مسيرة البناء والتنمية المستدامة مهما كانت التحديات ولتبقى إمارة الشارقة دائماً في المقدمة والطليعة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على توجيهاتهما الحكيمة بإطلاق حزمة المحفزات الاقتصادية التي أكدت صلابة اقتصاد الإمارة وجهوزيته للتعامل مع كافة الظروف الطارئة على بيئة الأعمال وقدرته على طرح الحلول المبتكرة.

وأكد السويدي أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سيواصل دوره كمؤسسة برلمانية في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع كافة أطياف المجتمع كونه المُعبر الصادق عنهم وعن التحديات التي تواجههم وتنفيذاً لرؤيته النابعة من حرصه على إبراز أدواره الرقابية والتشريعية وما يؤديه أعضاؤه من عمل برلماني لخدمة إمارة الشارقة.

من جانبه أعرب سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية عن سعادته بهذا التفاعل الكبير الذي شهدته حملة «وسنخرج منها بإذن الله» مؤكداً أنها عكست مدى التلاحم بين كافة أطياف المجتمع بمؤسساته ووقوفه خلف قيادته الرشيدة من خلال الحرص على المساهمة بأدوار مختلفة تصب نحو هدف واحد وهو دعم جهود تجاوز تداعيات كورونا.

وقال إن الإعلان عن ختام الحملة جاء في وقت تشهد فيه دولة الإمارات استعادة رونقها وعودتها لحياتها الطبيعية تدريجياً معتمدة على توجيهات قيادتها الرشيدة وكفاءة حكومتها وأجهزتها ووعي شعبها والمقيمين على أرضها معرباً عن تقديره لكافة السياسات التي وجهت بها قيادة الدولة خلال الوضع الراهن والتي كانت ولا تزال ناجحة وفاعلة وموضوعية وشكلت مع كافة الحزم الداعمة للمعيشة والاقتصاد نموذجاً يحتذى به محلياً ودولياً في التعامل الناجح مع الكوارث والأزمات.

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