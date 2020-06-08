«دار التكافل» تستحوذ على شركتي «نور للتكافل»

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «دار التكافل»، أمس، توقيعها اتفاقية شراء أسهم مُلزِمة قانونياً مع مجموعة «نور» الاستثمارية وبنك نور، للاستحواذ الكامل على شركتي «نور للتكافل العام»، و«نور للتكافل العائلي»، بـ215 مليون درهم.

وأعلنت الشركة في بيانٍ لسوق دبي المالي، أنها تلقّت التزامات تمويلية من البنوك الإماراتية لتمويل الصفقة، مؤكدةً عدم وجود أي مشاركة فيها من أي أطراف ذوي العلاقة. وأوضحت أن الصفقة تتوافق مع استراتيجيتها الخاصة ببناء نطاق وحصة سوقية، في ظل ظروف السوق المجزّأة، بالنظر إلى الطبيعة التكميلية لأعمالها، وأعمال شركتي «نور تكافل».

وتوقعت أن تتحقّق الفوائد المالية للصفقة، خلال فترة وجيزة، حال اندماج الشركتين المستهدفتين مع «دار التكافل»، مشيرةً إلى أنه تم اعتماد الصفقة من مساهمي الشركة، ومن هيئتي الأوراق المالية والسلع، والتأمين، ومن المنتظر أن يتم إغلاقها في الربع الثالث 2020.وقالت الشركة إن «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، قام بدور المستشار المالي الوحيد، وشركة «بيكر ماكنزي حبيب الملا»، قامت بدور المستشار القانوني، وشركة «ديلويت»، قامت بدور مستشار الشؤون المالية وتقنية المعلومات، وقامت شركة «ميليمان»، بدور المستشار «الاكتواري» للشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز