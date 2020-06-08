شراكة في أبوظبي لتعزيز الصادرات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس، تعزيز التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، حيث وقّع الطرفان على مذكرة تفاهم، تهدف إلى تطوير بيئة عمل الصادرات المحلية، وتأكيد الالتزام بضمان سمعة الصادرات الوطنية، ودعم النمو الاقتصادي في الدولة.

جاء توقيع مذكرة التفاهم عن بُعد، حيث وقع المذكرة جمعة الهاملي مدير تنفيذي أول الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى السوق، وسعيد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ومن خلال المذكرة، يتعاون الطرفان لتحقيق أهدافهما المشتركة، حيث تنص المذكرة على تنظيم ورش عمل تستهدف مجتمع الأعمال لدى السوق وأبوظبي بشكل عام، وتبادل الخبرات والموارد والمعرفة.

وقال جمعة الهاملي: «يأتي التعاون في إطار جهودنا للمساهمة في بيئة الصادرات في الدولة، بما يعزز من الاقتصاد المحلي. إذ نحرص على التعاون مع الجهات والمؤسسات التي تشاركنا الرؤية ذاتها، لنعمل سوياً على المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية أكبر، من خلال تطوير القطاعات الرئيسة».

توسيع

وقال سعيد الظاهري: «سنقدم إضافة قيمة لسوق أبوظبي العالمي، والشركات المسجلة لديه، لمساعدتهم على توسيع أعمالهم في مجال الصادرات، بينما تستمر الأسواق في الدولة والعالم بالانفتاح. إذ يحظى السوق بتقدير واسع لبيئة أعماله المبتكرة والمميزة، والداعمة للشركات المسجلة، وإننا على يقين بأننا، ومن خلال العمل سوياً، سوف نتمكن من إيجاد ابتكارات جديدة في مجال السلع والخدمات، بما يسهم في إيجاد نتائج إيجابية مستدامة، تنعكس على تطوير الصادرات في الإمارة، والدولة كافة».

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