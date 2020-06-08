«جمعية خدمات الضيافة» تبحث تنمية إيرادات القطاع

المصدر: أبوظبي-البيان

تنظم الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، والتي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، ندوةً عالميةً عن بعد، تحت اسم ROC@Home، وتأتي هذه الندوة، تحضيراً للمؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق، الذي تعقده الجمعية في الإمارات.

وتبحث الندوة التي يشارك فيها خبراء دوليون، تحسين آليات العمل وتنمية إيرادات قطاع الضيافة، في ضوء التحديات الراهنة، وذلك يوم الأربعاء 17 الجاري، ويعقد المنظمون جلسات مباشرة عبر الإنترنت، مع مشاركين من الشرق الأوسط والأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث يتم مناقشة الجهود العالمية لتنشيط قطاع الضيافة وسبل تطويره.

وقال روبرت جيلبرت، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة: «الندوة التي تعد الأولى من نوعها، تسعى لتركيز الاهتمام على قسم الإيرادات بقطاع الضيافة في جميع أنحاء العالم، وسنقوم خلالها، بربط شبكة الخبراء من كافة أنحاء العالم، والذين يتمتعون بالرؤى اللازمة لقيادة هذا القطاع نحو الانتعاش».

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