«أڤيڤا» تنظم فعالية حول «الصمود الرقمي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس شركة أڤيڤا للبرمجيات الهندسية والصناعية، أنها ستستضيف السلسلة الأولى من ثلاث فعاليات افتراضية يومي 16 و17 يونيو.

وتقام أولى الفعاليات بدعم من الشريك الاستراتيجي شنايدر إلكتريك، وهي مصممة لتقديم المشورة من الخبراء واستعراض الأمثلة الواقعية بشكل يساعد المؤسسات على تبني الحلول المناسبة للتعامل مع التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال والمساعدة على تحقيق النمو والصمود في وجه التغيرات.

تتمحور أولى فعاليات السلسلة الرقمية حول موضوع «الصمود الرقمي في فترات الاضطراب»، وتستهدف العاملين في المجال الصناعي من المهتمين بالحلول المبتكرة التي من شأنها تعزيز قدرات الصمود وإرساء أسس التحول الرقمي الحالي والمستقبلي. وتشمل تلك الفئة كلًا من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الأقسام والمديرين المهتمين بالتحول الرقمي في مختلف القطاعات الصناعية. وستظهر على الشاشة إيضاحات بسبع لغات وهي الإنجليزية والصينية والكورية واليابانية والبرتغالية والروسية والإسبانية.

وتقام على مدى يومين مجموعة من الجلسات الرئيسة التي تقدم الأفكار البارزة حول استراتيجيات التحول الرقمية بهدف مساعدة المؤسسات على الازدهار في حقبة ما بعد كوفيد 19. ويتضمن برنامج الفعالية كذلك جلسة نقاش بعنوان «تعزيز المرونة في فترات الانقطاع» وعدداً من الجلسات عند الطلب إلى جانب عروض حية للمنتجات.

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