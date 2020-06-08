«جنرال إلكتريك» تدعم جهوزية شبكات الطاقة

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «جنرال إلكتريك» دعمها للمرحلة المقبلة من جهود مكافحة جائحة كورونا «كوفيد 19» في الشرق الأوسط، من خلال ضمان جهوزية شبكات الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، مع الإعلان عن خططها لاستئناف النشاط التجاري وإعادة افتتاح القطاعات الاقتصادية الرئيسة. وتدرك الشركة أن استقرار شبكات الطاقة الكهربائية يمثل عنصراً حاسماً لضمان انسياب سير عمليات البنية التحتية، وتدفق المياه والطاقة بسلاسة إلى المستشفيات والمنازل والمكاتب والمناطق العامة الأخرى.

ويعمل مئات الفنيين لدى «جنرال إلكتريك» على مدار الساعة للحفاظ على موثوقية وكفاءة شبكات الطاقة الكهربائية في المنطقة، وتجهيز محطات توليد الطاقة ضماناً لقدرتها على تلبية الاحتياجات مع بدء الاقتصادات تدريجياً باستئناف نشاطها، في وقت يبلغ معدل الطلب على الطاقة ذروته مع حلول فصل الصيف. وقال محمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال حلول الشبكات لدى «جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة» في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: تنطوي الخدمات التي نقدمها لهم على أهمية كبيرة في ظل الوضع الراهن، مع توجه بعض الدول لتخفيف إجراءات الإغلاق الشامل المفروضة مع حلول فصل الصيف. وتكون ذروة الطلب هذا العام أعلى من أي مستوى شهدناه في السنوات السابقة، مع بقاء معظم الناس في منازلهم.

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