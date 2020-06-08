سوق دبي الحرة متاحة لغير المسافرين «أونلاين»

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تبدأ سوق دبي الحرة في مطار دبي اعتباراً من اليوم إتاحة 1000 منتج للمتسوقين غير المسافرين في السوق المحلي عبر التسوق الإلكتروني في مبادرة ابتكارية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم تجسد روح الأعمال الجديدة التي تسود حالياً في دبي، مع إعادة افتتاح الجزء الغربي من السوق الحرة في الكونكورس B، فيما سيتم افتتاح السوق في المبنى 2 خلال أيام.

وقال صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية لـ «البيان»: إنه بات بإمكان العملاء في أي مكان داخل الإمارات الشراء من منتجات السوق عبر موقع السوق الإلكتروني، وسيتم توصيل المنتجات داخل الدولة خلال 48 ساعة. وأضاف أنه تم الاتفاق على إجراء الترتيبات القانونية اللازمة لتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية.

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