إعادة افتتاح روكسي سينما في وجهات مِراس

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلنت شركة مِراس عن إعادة افتتاح روكسي سينما في 3 من وجهاتها وهي "ذا بييتش" و "سيتي ووك" و "بروكس بارك"، بالإضافة إلى افتتاح جرين بلانيت في وجهة سيتي ووك. فيما يتواصل إغلاق بقية مناطق التسلية والترفيه في سائر وجهات الشركة.

وأوضحت مِراس على موقعها الالكترونية أن خدمات ركن السيارات باتت متاحة مرة أخرى في وجهاتها كما تم إعادة افتتاح غرف تغيير الملابس.

ونصحت الشركة جميع الزوار باستخدام طرق الدفع الذكية، وأوضحت أنه سيتم فحص درجة حرارة جميع الزوار، كما لن يسمح لكبار السن فوق عمر الـ 60 عاما والأطفال تحت عمر 12 عاماً بدخول أي من الوجهات التابعة لمِراس.

وأكدت الشركة ضرورة ارتداء الكمامات من قبل الزوار في جميع الأوقات، ونصحت بارتداء القفازات واستخدمات المعقمات عند الدخول والخروج، كما أكدت على ضرورة المحافظة على مسافة مترين عن الآخرين في جميع الأوقات.

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