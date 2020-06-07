«الاتحاد للطيران» تمدد فترة السفر باستخدام رسوم تغيير الرحلات مجاناً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت «الاتحاد للطيران» عن الغاء رسوم التغيير للرحلات المحجوزة قبل 30 يونيو، وتمديد استخدامها لتصبح متاحة للسفر حتى 30 نوفمبر القادم بدلا من 15 يوليو سابقاً، وذلك في ظل التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19).

وقال متحدث باسم الناقلة، في تصريحات صحافية اليوم، إذا حجز المسافر رحلته قبل 30 يونيو فيمكنه الآن تغيير رحلته مجانا للسفر في أي وقتٍ حتى 30 نوفمبر 2020.

وأوضح المتحدث انه بإمكان المسافر إلغاء رحلته والاحتفاظ بقيمتها للاستخدام لاحقًا مع رصيد الاتحاد، حيث سيتم مكافأته بما يصل إلى 400 دولار وما يصل إلى 5000 ميل من أميال ضيف الاتحاد، ويمكنك السفر في أي وقتٍ قبل 31 أكتوبر 2021.

أشار المتحدث إلى أن المسافر إذا لم يستخدم رصيد الاتحاد الخاص به خلال 12 شهرًا من أول رحلة سفر خاصة تم إلغاؤها، فيستحق استرداد القيمة النقدية للتذكرة، مؤكداً أن «الاتحاد للطيران» تدرك أنه من المهم أن يتمتع المسافر بالحرية والمرونة لتغيير خطط سفره إذا كان بحاجة للقيام بذلك.

وأوضح المتحدث أن الناقلة تقوم بتشغيل عدد من الرحلات، بين أبو ظبي ووجهات محددة حول العالم حتى 30 يونيو 2020، مؤكداً انه من خلال العمل على نحوٍ وثيق مع حكومة دولة الإمارات وسلطات الطيران العالمية، نهدف إلى استئناف جدول رحلاتنا تدريجياً بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

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