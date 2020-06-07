عقود وتوقيعات إلكترونية للشركات في أبوظبي لتسهيل ممارسة الأعمال

المصدر: أبوظبي: البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اليوم مبادرة العقد الالكتروني والتوقيع الالكتروني لإصدار رخصة اقتصادية نوع شركة الشخص الواحد وشركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال توفير عقد تأسيس مصدق وموثق دون الحاجة الى مراجعة كاتب العدل وذلك عبر الموقع الالكتروني لمركز ابوظبي للأعمال التابع للدائرة عن طريق الهوية الرقمية UAE PASS.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدائرة المتواصلة الرامية الى تعزيز تنافسية ممارسة الاعمال في إمارة ابوظبي من خلال تسهيل إجراءات ومتطلبات اصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن مبادرة العقد الالكتروني والتوقيع الالكتروني تعد خطوة مهمة نحو تمكن المتعاملين من الحصول على رخصتهم الاقتصادية بسهولة أكثر وهي في مرحلتها الأولى تركز على إصدار رخصة تاجر ابوظبي ورخصه الكل في واحد من خلال توفير عقد موثق ومصدق باللغتين العربية والانجليزية والذي يلغي الحاجة الى مراجعة اعتماد كاتب العدل.

وذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية حققت نجاحات غير مسبوقة في تقرير تنافسية ممارسة الاعمال المحلي للعام 2019 الصادر عن البنك الدولي حيث احتلت المركز المركز الثاني عشر على مستوى العالم متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، وذلك في إنجاز غير مسبوق للإمارة والذي تحقق بفضل استمرار الدائرة في إطلاق العديد من المبادرات التي تسهل من إجراءات ممارسة الاعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وأشار البلوشى الى أنه تم منذ بداية يناير 2020 انجاز 138 معاملة لإصدار عقد تأسيس الشركات فيما اصدار رخصة لشركات ذات مسؤولية محدودة وشركات الشخص الواحد فيما تم اصدار 1759 رخصة تاجر أبوظبي ورخصة الكل في واحد والتي تشكل ما نسبته 29.6 % من إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.



وأوضح محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أن طريقة الإصدار الجديدة الخاصة بتاجر ابوظبي والكل في واحد تعتمد على الدخول عبر الهوية الرقمية UAE Pass ثم يتم اختيار أحد الرخصتين وبالتالي تحديد ار الشكل القانوني (شركة الشخص الواحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة).

وأضاف أن على المتعامل القيام بتعبئة بيانات التواصل والافراد المعنيين وبعد مراجعة الطلب يتم التأكد من العقد والموافقة عليه من جميع الأطراف أو من طرف واحد في حال كانت شركة الشخص الواحد حيث يتم بعدها دفع رسوم الموافقة المبدئية والتوقيع على العقد من خلال الهوية الرقمية من جميع الأطراف وأخيرا دفع رسوم الطلب وطباعة شهادة الرخصة الاقتصادية وعقد التأسيس الموقع والمصادق عليه من الدائرة.

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