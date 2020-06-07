تحويل مرسى ميناء راشد إلى مركز إقليمي لصناعة واقتصاد اليخوت

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مراسي «بي آند أو»، عزمها تأسيس أكاديمية للرياضات المائية، وإطلاق نادٍ بحري ترفيهي، وتوفير مساحة للعرض وعدد من المرافق الترفيهية البحرية المرتبطة بها في إطار خطة لتحويل مرسى ميناء راشد، إلى مركز بحري إقليمي. وبموجب الاتفاقية، ستقوم «بندار لإدارة اليخوت»، عبر خبرتها كشركة دولية وعلامة تجارية في مجال الإبحار، بتقديم الدعم لتحويل مرافق شركة مراسي «بي آند أو»، إلى مركز ترفيهي للرياضات البحرية، بمعايير عالمية، لتصبح على النطاق الأوسع، مركزاً لصناعة واقتصاد اليخوت.

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