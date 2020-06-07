خطة لتحويل مرسى ميناء راشد إلى مركز بحري إقليمي

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت مراسي "بي آند أو" اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "بندار لإدارة اليخوت"، لتطوير عدد من المشاريع من ضمنها تأسيس أكاديمية للرياضات المائية، وإطلاق نادٍ بحري ترفيهي، وتوفير مساحة للعرض، إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات وعدد من المرافق الترفيهية البحرية المرتبطة بها.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "بندار لإدارة اليخوت"، عبر خبرتها كشركة دولية ذائعة الصيت وعلامة تجارية مرموقة في مجال الإبحار، بتقديم الدعم لتحويل مرافق شركة مراسي "بي آند أو" إلى مركز ترفيهي للرياضات البحرية بمعايير عالمية، لتصبح على النطاق الأوسع مركزاً لصناعة واقتصاد اليخوت بشكل عام.

إضافة إلى ذلك، ستقوم "بندار لإدارة اليخوت" بتنظيم عدد من الفعاليات الترويجية وسباقات القوارب الشراعية، مستخدمة اثنين من يخوت فولفو الشراعية العابرة للمحيطات؛ حيث تم بناؤهما خصيصاً ليحملا العلامة التجارية لشركة مراسي "بي أند أو"، ليساهما في تسويقها. وسيرسو القاربان الشراعيان اللذان يحملان اسم "مينا" و "مارينا" في مرسى ميناء راشد للقوارب واليخوت.

ويمتلك مرسى ميناء راشد للقوارب واليخوت سجلاً حافلاً من النمو والتوسع في دولة الإمارات؛ إذ يمثل مركزاً إقليمياً لمحبي القوارب واليخوت والرياضات البحرية. كما أنه يشكل المحرك الرئيس الذي تعوّل عليه شركة مراسي "بي أند أو" لتطوير حضورها في سوق هذا القطاع، لاسيما بما يمتلكه من بنية تحتية تدعم الترويج لإمارة دبي كوجهة عالمية للسياحة.

وبهذا الصدد، أوضح محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة مراسي "بي آند أو" والمدير التنفيذي لميناء راشد، قائلا: "تمهد شراكتنا مع "بندار لإدارة اليخوت" الطريق إلى تنفيذ خطتنا للمرحلة التالية من تطوير ميناء راشد، كما أنها تعزز عملنا المتواصل من أجل تحويله إلى أكبر وأفضل وجهة للقوارب واليخوت الفاخرة في المنطقة".

وأضاف المناعي: "نحن على ثقة بأن ميناء راشد سيواصل نموه بعد انقضاء جائحة كورونا، ضمن ما تقوم به دبي والإمارات، والمنطقة بأكملها من جهود لاستجماع زخمها واستعادة انتعاشها الاقتصادي. وقد تم بناء شراكتنا مع "بندار لإدارة اليخوت" لتساهم في الخطط المستقبلية لدبي بأن تكون مركزاً إقليمياً رائداً في صناعة الترفيه والرياضات البحرية".

من جهته علق أندرو بندار، رئيس مجلس إدارة شركة "بندار لإدارة اليخوت"، قائلاً: "نحن سعداء بأن نكون جزاء من خطة التطوير الطموحة في المنطقة، وتغمرنا حماسة كبيرة تجاهها. فمرافق مرسى ميناء راشد لا مثيل لها، ليس على صعيد بنيتها التحتية فحسب؛ وإنما أيضاً من ناحية التميز في تجربة وفرصة الإبحار بشكل عام. ونحن نتشارك مع الرؤية والمهمة التي تمتلكها شركة مراسي "بي أند أو"، ونتطلع قدماً إلى أن نكون جزءاً من مشروع تطوير مرسى ميناء راشد ليكون وجهة عالمية لليخوت والرياضات البحرية."

وبعد النجاح الذي حققه مرسى ميناء راشد خلال المواسم القليلة الماضية في استقطاب عدد من أكبر اليخوت الفاخرة في العالم، قامت مراسي "بي آند أو" بتوسيع نشاطها ليشمل إدارة وتشغيل أربع مراسي يخوت إضافية في دبي، لتخلق وجهات متنوعة لعشاق نمط حياة اليخوت والرياضات البحرية.

ويعكف فريق مراسي "بي أند أو" حالياً على مراجعة أجندة الفعاليات البحرية لهذا العام من أجل الاستعداد لاستقبال السباقات البحرية، بمجرد التمكن من استئناف تنظيم تلك السباقات، عبر مراسيها ومرافقها المتعددة.

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