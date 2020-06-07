المدير الإقليمي لقسم الصحة في «ريكيت بينكيزر» لـ «البيان»:

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أكد شهزيب محمود، المدير الإقليمي لقسم الصحة في «ريكيت بينكيزر» لمنطقة الشرق الأوسط، أن الشركة قامت خلال شهر مايو الماضي، بإنتاج الكمية نفسها من معقمات ديتول المضادة للبكتيريا، التي أنتجتها في 2019 بكامله، لافتاً إلى أن هذه الزيادة الكبيرة عن العام السابق، تؤكد التزام الشركة بتلبية طلبات المستهلكين في هذا الظرف الاستثنائي، وأن 90 % من منتجات ديتول في المنطقة، يخرج معظمها من الإمارات.

وأشار في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إلى أن الشركة قامت بتسريع عملية طرح المنتجات في أسواق الإمارات، من خلال مجموعة من الإجراءات، مثل الشحن مباشرة من المصنع إلى مستودعات التجزئة، أو إلى أي وجهات أخرى، حسب الضرورة.

وقال: «إن أولويتنا الرئيسة اليوم، هي تحسين معايير الصحة والعناية الشخصية والنظافة في جميع أنحاء الإمارات، وكذلك الشرق الأوسط، وقد شهدنا مؤخراً، نمواً قوياً في حجم الطلب على منتجاتنا في جميع أنحاء المنطقة، وعلى مستوى العالم، حيث يتطلع أفراد المجتمع إلى حماية أنفسهم وعائلاتهم من جائحة كوفيد 19». وأضاف: «عملنا على مدار الساعة، لضمان توفير منتجاتنا باستمرار، مع الحرص على أن تكون السلامة على رأس أولوياتنا، كما قمنا بتكثيف الإنتاج، وتبسيط مجموعة منتجاتنا، وعملنا مع العملاء والموردين للتغلب على التحديات التي تواجهنا».

الشركة تستهدف توفير منتجات آمنة بأسعار معقولة | من المصدر

مرافق الإنتاج

وأشار محمود إلى أن مرافق الإنتاج التابعة للشركة في المنطقة، تعمل خصيصاً لدعم وتلبية متطلبات عملائها في جميع دول الخليج والشرق الأوسط، وينصب تركيزنا الرئيس على مواصلة بذل الجهود لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا في المنطقة، ومساعدتهم على عيش حياة صحية أفضل، لافتاً إلى أننا باعتبارنا شركة متعددة الجنسيات، فقد دعمنا الصين أيضاً في بداية تفشي الوباء في وقت سابق من هذا العام، من خلال تصدير منتجات الصحة والنظافة اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين، خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

وقال محمود: «نشهد اليوم طلباً قوياً بشكل غير مسبوق على مطهرات اليدين والمناديل وقطع الصابون، وغيرها من المنتجات المطهرة، ونؤكد أننا ملتزمون تماماً بمواكبة هذا الطلب، وزيادة الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، لضمان تلبية احتياجات جميع المستهلكين، وخاصةً الطلب الكبير على منتجات التعقيم».

معلومات موثقة

وأضاف: «تعمل فرقنا على قدم وساق، لضمان تزويد المستهلكين بمعلومات موثقة، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومات، والعمل بأقصى طاقتنا لزيادة الإمدادات، وتوفير المنتجات الهامة لعملائنا، ونحن مستمرون في التواصل بشكل وثيق مع عملائنا، للاستجابة لأي تغييرات تطرأ على صعيد احتياجاتهم، وتلبية الطلب العالمي الكبير، وتمكين عملائنا من الوصول إلى المنتجات التي يحتاجونها في الوقت المناسب». وأوضح أن منتجات ريكيت بينكيزر الأساسية في الإمارات، تنقسم إلى عدة فئات، تشمل منتجات الصحة والنظافة، ومنتجات الصحة الشخصية المتاحة دون وصفة طبية، بالإضافة إلى منتجات أخرى، ولدينا وجود قوي في المنطقة، حيث إن ريكيت بينكيرز لديها العديد من مرافق الإنتاج في الخليج، بما في ذلك الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان، حيث ننتج في هذه المرافق أكثر من 90 ٪ من منتجات ديتول للمنطقة، بالإضافة للمنتجات التي تندرج تحت علامات ريكيت بينكيزر الأخرى، مثل هاربيك، وفانيش، وايرويك، وفيت.

أولوية قصوى

وأكد محمود أن سلامة فريق العمل والعملاء في الدولة، هي أولوية الشركة القصوى، ونحن ملتزمون بالامتثال للقوانين المحلية في أي مكان نعمل فيه. وبالنسبة لجميع علاماتنا التجارية، تعاونت ريكيت بينكيزر بشكل وثيق مع السلطات المحلية بالإمارات، لضمان توفر المنتجات، واستمرار العمليات التشغيلية بسلاسة، مع تلبية المبادئ التوجيهية والأنظمة الصارمة والحفاظ على صحة الجميع. وذكر: «بصفتنا علامة تجارية رائدة في مجال منتجات الصحة والنظافة المنزلية والمطهرات المضادة للبكتيريا، فإننا نأخذ مسؤوليتنا على محمل الجد، ونؤكد التزامنا التام بحماية المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، ونعمل بشكل استباقي على ابتكار عبوات بديلة لمطهرات اليدين من ديتول، كما ندرس تقديم مجموعة من العبوات بأشكال وأحجام مختلفة، بهدف تعزيز عروض منتجاتنا وتوفيرها لأفراد المجتمع الذين يحتاجونها بشدة».

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