مشاريع «ريبورتاج العقارية» تسير وفق المخطط

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة ريبورتاج العقارية، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أن الأعمال الإنشائية بمشاريع الشركة في أبوظبي ودبي تسير على قدم وساق، وفق الخطط الزمنية المحددة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لجميع العاملين في مواقع المشاريع التطويرية، تماشياً مع التوجيهات الحكومية.

وتباشر «ريبورتاج» تطوير 8 مشاريع بالدولة، منها 6 مشاريع بأبوظبي، ضمن أهم المناطق الاستثمارية في الإمارة مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية، فضلاً عن مشروعين بإمارة دبي.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إنه رغم التحديات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إلا أن «ريبورتاج» تحرص على سير الأعمال الإنشائية بكافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية اللازمة واشتراطات الأمن والسلامة، وتطبيق كافة الإرشادات، وبما يتماشى مع الإجراءات الحكومية المحددة.

وأضاف إن الشركة تباشر التنسيق مع المقاولين لضمان تسليم الوحدات السكنية للمشترين في المواعيد المعلنة، مع الالتزام بأفضل معايير الجودة بكافة مشاريعها.

وتوفر المشاريع نحو 3150 وحدة ، ومنها نحو 2425 وحدة بأبوظبي، و719 وحدة بدبي.

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