«آبل» تعاود فتح متاجرها في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

ذكر متحدث باسم «آبل»، أن الشركة ستعاود فتح متاجرها في «دبي مول» و«مول الإمارات» في دبي، وياس مول في أبوظبي، وذلك اعتباراً من يوم غد الاثنين، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السابعة والنصف مساء.

وكانت «آبل» من أولى الشركات التي أغلقت متاجرها في الصين ومن ثم في العالم أجمع. فيما عادت الشركة منتصف مايو الماضي لفتح 100 من إجمالي متاجرها حول العالم وعددها 500 متجر بعد تطبيق التباعد الاجتماعي وتوسيع نطاق إجراءات الصحة والسلامة داخل متاجرها وتوسيع نطاقها.

وقال متحدث باسم الشركة في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: «نحن متحمسون لبدء الترحيب بالزوار في بعض متاجرنا الإماراتية يوم الاثنين. لقد افتقدنا عملاءنا ونتطلع إلى تقديم دعمنا سواء كان ذلك لاختيار منتج جديد أو الحصول على مساعدة بشأن منتج يمتلكه بالفعل خصوصاً مع استمرار العمل والتعلم من المنزل بالنسبة للبعض. وستخضع متاجرنا التي أعيد فتحها حديثًا لإجراءات سلامة مهمة، بما في ذلك فحص درجات حرارة الموظفين والعملاء والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه لضمان استمرار العملاء والموظفين في الحفاظ على صحتهم. وسنقوم بمراقبة عدد الزوار في المتاجر لأنه سيسمح لعدد محدود من الزوار بزيارتها في وقت واحد، لذلك قد يكون هناك تأخير بسيط قبل الدخول للمتجر».

وقبل السماح بدخول المتجر، سيقوم موظف من آبل بطرح بعض الأسئلة الصحية على العملاء مع ضرورة ارتداء كمامة قبل الدخول والحفاظ على مسافة مترين من التباعد الاجتماعي، فيما ستتوقف اجتماعات العمل حتى إشعار آخر. ويمكن للعملاء استخدام تطبيق Apple Support أو زيارة صفحة الدعم في موقع الشركة الإلكتروني للحصول على دعم من خلال الهاتف أو الدردشة أو البريد الإلكتروني، الراغبين بخصوص تصليح منتجاتهم أو الحصول على معلومات عنها.

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