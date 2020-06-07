95 % إنجاز ناطحتي سحاب 42 و52 بمرسى دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تجاوزت نسبة إنجاز مشروع برجي فورتي تو«42» وفيفتي تو «52»، أكثر من 95% طبقاً لمصادر «البيان الاقتصادي» في شركة «إعمار العقارية» التي تطور المشروع في موقع استراتيجي بمنطقة مرسى دبي الشهيرة.

ويأتي اسم كل برج من عدد طبقاته؛ إذ يتكوّن برج 52 من 260 وحدة سكنية فاخرة، أما برج «فورتي تو» فيضم نحو 160 وحدة سكنية فاخرة، إضافة إلى 44 شقة تعلو قليلاً عن الأرض.

وجرى تصميم جميع الوحدات في الأبراج لتعبر الحداثة والدقة في المعمار والديكورات، وهي مستوحاة من التصميمات الأوروبية العالمية، وكانت أسعار البيع ضمن المشروع تبدأ من 1.3 مليون درهم.

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