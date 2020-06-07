الإمارات بين أكثر الدول أماناً من «كوفيد 19»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً، والمركز 11 عالمياً في قائمة من 100 دولة الأكثر أماناً من «كوفيد 19» وفقاً لتصنيف جديد أصدرته أمس «دييب نولدج» ومقرها هونغ كونغ. وحلت الدولة في المركز 20 عالمياً في كفاءة الحجر الصحي، وفي المركز 26 في مؤشر الكفاءة الحكومية الفرعي.

وفي مؤشر كفاءة المراقبة والكشف تفوقت الإمارات على معظم دول العالم، حيث حلت في المركز الثالث عالمياً متقدمة على اليابان وألمانيا وكندا وهونغ كونغ والصين وسويسرا والدنمارك ونيوزلندا.

وحلت الدولة في المركز الثالث في مؤشر المرونة الفرعي بعد كل من السعودية وألمانيا والنمسا والنرويج وسويسرا والدنمارك، وحلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر التأهب للطوارئ الفرعي بعد الصين.

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