استطلاع «البيان»: سوق الإيجارات يصمد بوجه الجائحة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وحسابها في «تويتر» عدم تراجع قيمة الإيجارات في السوق من وجهة نظر غالبية المشاركين في الاستطلاع، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» التي طالت أغلب القطاعات والأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم.

وقال 70 % من المشاركين في الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني، ومثلهم بفارق بسيط من المشاركين بآرائهم على حساب البيان في «تويتر»: إن قيمة الإيجارات لم تتراجع أو تنخفض خلال النصف الأول الذي شهد بداية الأزمة الصحية على مستوى العالم.

وشهد النصف الأول من العام الجاري قيام العديد من الملاك بمبادرات تستهدف دعم المستأجرين، وتنوعت بين تمديد فترات تجديد عقود الإيجارات، وتأجيل سداد الدفعات المستحقة لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر أو إطفاء 3 دفعات من الدفعات المستحقة السداد.

وقال الخبير العقاري هشام الفار: إن احتمالات انخفاض قيمة الإيجارات خلال الفترة الحالية واردة جداً، لا سيما في العقارات التجارية تليها العقارات السكنية، وربما لن تكون بالحجم ذاته في كل المناطق، موضحاً أن بعض المناطق في دبي، ولا سيما المعروفة بإقبال المستثمرين عليها، لا تشهد انخفاضاً في قيمة الإيجارات.

ويشهد السوق العقاري تحولاً غير مسبوق في الأسلوب الذي بات يتبعه أغلب المؤجرين بهدف الحفاظ على مستأجري عقاراتهم، ويكمن الأسلوب الجديد بعدم تقديم أي تخفيضات في القيمة الإيجارية عند نهاية عقد الإيجار، ما لم يتأكد المؤجر من حصول المستأجر على عرض مغرٍ من مؤجر آخر، فيقوم المؤجر الأول بإقناع المستأجر بالبقاء مع حصوله على مميزات العرض المنافس وهو ما يدفع بالمستأجر إلى تجديد العقد مستفيداً من توفير الجهد والوقت في عملية الانتقال، فضلاً عن مكاسب خفض القيمة الإيجارية.

وذكر أحد المستأجرين من دون أن يكشف عن اسمه أنه حصل على عرض بالانتقال إلى عقار جديد في مركز مدينة دبي مع شهرين مجاناً، وباشر ترتيبات الانتقال مع قرب انتهاء عقده القديم، موضحاً أنه أطلع المؤجر القديم على ما حصل عليه، وسرعان ما قدم المؤجر خفضاً في القيمة الإيجارية يساوي قيمة الشهرين المجانيين اللذين كان سيحصل عليهما بالانتقال إلى العقار الجديد.

وأشار المستأجر إلى أن المؤجر القديم الذي كان رافضاً خفض القيمة الإيجارية غير موقفه تماماً بعد تأكده من حصول المستأجر على العرض، وهكذا مضيا قدماً في توقيع العقد الجديد مع توفير الوقت والجهد في عملية الانتقال إلى منزل جديد مع كل ما يترتب عليه من انتقال الأطفال إلى مدارس جديدة.

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