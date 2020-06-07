اقتصاد الإمارات يعود بخطة ثلاثية المحاور

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت «بروكينغز» أن الإمارات بدأت مسيرة التعافي الاقتصادي من تداعيات «كورونا» من خلال خطة للعودة تستند إلى 3 محاور رئيسة.

ونشرت المؤسسة الأمريكية أمس تقريراً عن خطط دول التعاون بصفة عامة، لعودة الحياة بها إلى وضعها الطبيعي، بما في ذلك النشاط الاقتصادي، بعد توقفها بصورة شبه تامة لفترة 3 أشهر، لاحتواء «كوفيد 19».

وأوضح أن خطة الإمارات، ترتكز على 3 محاور، تلامس قطاعات اقتصادية تعد من أهم المحركات لاقتصاد الدولة، وهي التجزئة والسياحة والطيران والنفط، مشيراً إلى أن خطة العودة بدأت بالإعلان في مايو، عن السماح لمراكز التسوق في دبي بفتح أبوابها مجدداً مع الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة كما أعلنت أعلنت دبي الشهر الماضي السماح للفنادق وكذلك المتنزهات الترفيهية بالعودة لنشاطها. وذكر التقرير أن الناقلات الإماراتية أعلنت الأسبوع الماضي، عن الاستئناف التدريجي لرحلاتها، بعدد من الوجهات، يتزايد تدريجياً.

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