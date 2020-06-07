غرفة الشارقة تناقش مبادئ التقييم العالمي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمكتب جائزة الشارقة للتميز، أخيراً، ورشة عمل إلكترونية من خلال تقنية الاتصال المرئي بعنوان «مبادئ التقييم العالمي»، وذلك ضمن البرامج التدريبية المُعتمدة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة التي تنظمها أمانة الجائزة في إطار الاستعدادات الخاصة بدورتها الجديدة لعام 2020 برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

شهدت الورشة، التي قدمها الدكتور عيسى سالم القايدي، مشاركة ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، إلى جانب أكثر من 40 مقيّماً من مختلف المؤسسات الحكومية في الشارقة ومقيّمين من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن الشركات الراغبة في المشاركة بالجائزة بدورتها الجديدة، حيث تركزت محاور الورشة حول تعريف المشاركين بكيفية إجراء عمليات التقييم في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس «كورونا»، مع التأكيد على أهمية إيجاد بند خاص يتم من خلاله تقييم منشآت القطاع الخاص من حيث مدى التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتناولت الورشة أهم المبادئ الأساسية للتقييم الناجح والفعال، وأهم نماذج التميز العالمية ومراحل التقييم المؤسسي، إلى جانب الكفاءات الأساسية التي يجب أن تتوافر في المقيّم، من حيث الإدراك الكامل لنموذج تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وفهم المؤسسة المراد تقييمها والعمل الجماعي والمهنية والتواصل والمقابلات والتحليل وكتابة التقرير والعروض التقديمية.

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