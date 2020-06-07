غرفة أبوظبي تطلق مبادرة لدعم الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

تُطلق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم مبادرة جديدة بعنوان «حديث الغرفة»، وهي عبارة عن برنامج تطرحه الغرفة لدعم أعضائها والمنتسبين إليها، ولمجتمع الأعمال في أبوظبي على وجه الخصوص، والإمارات بشكل عام، حيث يهدف البرنامج إلى نشر الوعي وتقديم المشورة حول أفضل سبل التعاطي مع آثار فيروس «كورونا» المستجد، في عدد من الجوانب الاقتصادية، مما سيسهم بشكل كبير في تخطي التداعيات السلبية للأزمة، والعمل على الاستفادة من الفرص التي نتجت عنها.

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، إن المبادرة تم طرحها بعد جهد دؤوب وتنسيق مستمر مع ممثلي كبرى بيوت الخبرة العالمية في المجال الاقتصادي وقطاع الأعمال على مستوى العالم مثل شركة ديلويت وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وإرنست ويونغ، مشيراً إلى أن البرنامج غير مسبوق ويعتبر فريداً من نوعه لجهة إطلاقه كمنصة شاملة تفاعلية تغطي مجمل المواضيع المهمة التي تعنى بالقطاع الخاص، وتسهم في مساعدته على الملاحة الآمنة في ظل الظروف الصعبة التي يختبرها العالم أجمع نتيجة انتشار وباء «كوفيد 19» وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن تفرد هذا البرنامج يتمحور حول تعاون كبار المستشارين العالميين تحت سقف واحد بهدف واحد وهو دعم القطاع الخاص ومواكبة جهود الحكومات المحلية والاتحادية والقيادة الرشيدة في مواجهة الأزمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز