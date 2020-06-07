مطار الشارقة يحصل على الاعتماد الفضي

المصدر: الشارقة - البيان

حصل مطار الشارقة على الاعتماد الفضي للمطارات الخضراء لعام 2020، عن فئة إدارة المياه وتحسين جودتها وإعادة تدوريها، ضمن برنامج المحافظة على البيئة، الذي صدر من قبل مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.

تسلم درع الاعتماد، علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وهو الأمر الذي يعكس جهود المطار وحرصه على تطبيق أعلى معايير الاستدامة، بما يتواكب مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.

ونجح مطار الشارقة في تعزيز عملياته في مختلف الجوانب البيئية، من خلال تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة، التي أُدرجت ضمن قائمة الاعتمادات، لأنها تتبنى أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، ذات القدرة العالية على معالجة كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي، دون أن تترك أي أثر بيئي.

وقال علي سالم المدفع، إن حصول مطار الشارقة على هذا الاعتماد، يأتي انعكاساً للجهود الحثيثة التي يتم بذلها للحفاظ على البيئة، من خلال تبني العديد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع التزام الإمارات بالتنمية المستدامة، التي تندرج تحت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء و«رؤية 2021».

ويتخذ مطار الشارقة من الاستدامة محوراً أساسياً لعملياته، عبر اتباع استراتيجية تقليل استهلاك الموارد، وإعادة استخدامها وتدويرها، حيث تشمل مبادرات المطار البيئية، فرض رقابة صارمة على استهلاك الكهرباء والماء.

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