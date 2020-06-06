تسوق منظم باقبال متزايد في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

تشهد مراكز التسوق والوجهات التجارية في دبي عودة تدريجية لزخم حركة الزوار مع استئناف العمل بالطاقة التشغيلية الكاملة، وتلتزم كافة المراكز التجارية والأسواق في الإمارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان صحة العاملين والزوار، ما يعزز بيئة التسوق الآمنة والمنظمة.

وتشمل الإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية والمولات، التعقيم المستمر لمختلف المرافق والأماكن المشتركة، وتوفير المعقمات في أماكن مختلفة وعند المداخل، واستخدام أجهزة قياس الحرارة عند جميع المداخل، لاكتشاف أي حالة قد يكون مشتبهاً في إصابتها بأعراض الفيروس، واتخاذ اللازم تجاهها، مع التزام كل مركز بتوفير غرفة للعزل، لتحويل كل من يشتبه في إصابته بالفيروس إليها، وفق البروتوكولات المعتمدة في هذا الخصوص، وتستمر الحملات التفتيشية من قبل جميع الجهات الرقابية ذات الصلة، من أجل ضمان التطبيق الدقيق لتلك التعليمات.

كما تحرص المراكز التجارية، بكل ما تضمه من متاجر ومنافذ بيع، على التزام جميع العاملين والزوار بالتعليمات الوقائية، ومن أهمها، ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص، والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين، وكذلك استخدام المعقمات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز