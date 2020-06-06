«الاتحاد للطيران» تُجيب على 12 استفساراً للمسافرين خلال أزمة «كورونا»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

اجابت مجموعة «الاتحاد للطيران» على أبرز 12 استفساراً يطرحها المسافرين في الوقت الراهن الذي يشهد تعليق الرحلات المنتظمة بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19).

وأكدت الناقلة الوطنية لـــ «البيان الاقتصادي»، أنها تهدف، من خلال العمل على نحوٍ وثيق مع حكومة دولة الإمارات وسلطات الطيران العالمية، إلى استئناف جدول رحلاتنا تدريجياً بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وأشارت إلى أن شبكتها قيد المراجعة المستمرة، إلا أنها لا تزال معروضة للبيع، موضحة أن جميع الحجوزات التي تمّت بعد 29 أبريل 2020، للسفر بين 1 يوليو و31 أغسطس 2020، تتمتع بالمرونة التامة وقابلة للاسترداد النقدي.

مسافر: هل يمكنني إلغاء رحلتي مع «الاتحاد للطيران»؟

الاتحاد: إن تأثّرت رحلة سفرك بقيود السفر من جراء تفشي فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، فقد جعلنا تغيير خطّة سفرك سريعاً وبسيطاً.

اختر خيار (حفظ التذكرة) لوقتٍ لاحق مع رصيد الاتحاد، وسنكافئك بما يصل إلى 400 دولار أمريكي وما يصل إلى 5000 ميل إضافي من أميال ضيف الاتحاد. لإعادة حجز رحلتك قبل 31 يوليو.

مسافر: متي ستبدأ «الاتحاد للطيران» باستئناف رحلاتها الاعتيادية؟

الاتحاد: ننتظر بفارغ الصبر لاستئناف رحلاتنا من جديد. لكن لن يتم استئناف خدماتنا مرة أخرى حتى نتأكد من كافة الجوانب الأمنية لرحلاتنا الجوية.

مسافر: لا يمكنني التواصل مع مركز الخدمة الهاتفية؟ كيف يمكنني التواصل مع «الاتحاد للطيران»؟

الاتحاد: نحن نتلقَّى كمّاً ضخماً جداً من المكالمات حالياً، وبينما يبذل مندوبونا قصارى جهدهم، قد لا يتمكّنون من الرد على اتّصالك. ولكن، من فضلك، لا تقلق. ستجد كل ما تحتاج إليه من معلومات على موقع الشركة

مسافر: هل هناك رسوم على تغيير موعد رحلتي لوقت لاحق؟

الاتحاد: إذا كان من المقرر أن تسافر قبل 31 يوليو 2020، فيمكنك إعادة حجز رحلتك مجاناً، أو إلغاء حجزك واستخدام قيمة الحجز في رحلتك القادمة.

مسافر: كيف يمكنني إعادة حجز رحلتي؟

الاتحاد: لإعادة حجز رحلتك قبل 31 يوليو 2020، يرجى الاتصال بنا، أو، حفظ رحلتك لوقتٍ لاحق مع رصيد الاتحاد، احجز قبل 30 سبتمبر 2020، للسفر حتى 31 أغسطس 2021.

مسافر: كيف يمكنني إعادة حجز أو إلغاء رحلتي، إن كان الحجز قد تم من خلال وكيل السفر الملحي أو أي طرف ثالث؟

الاتحاد: يُرجى التواصل مع وكيل سفرك المحلي، أو الطرف الثالث الذي قام بحجز رحلتك. وسيتمكنون من تغيير أو إلغاء حجزك فوراً. جميع سياساتنا ما زالت كما هي، بغض النظر عن الجهة التي حجزت رحلتك معها.

مسافر: كيف تقوم «الاتحاد» بتنظيف وتعقيم طائراتها للتأكد من كونها آمنة لرحلات السفر؟

الاتحاد: قمنا باتّخاذ تدابير إضافيّة لضمان عمليات تنظيف وتعقيم صارمة سواء على متن طائراتنا أو في المطار، ويلتزم فريق المناولة على الأرض لدينا بإجراءات نظافة صارمة، لتطهير طائراتنا بعد كل رحلة، ويتم تعقيم جميع الأدوات والأسطح.

كما تم تزويد كافة طائراتنا بفلاتر ترشيح عالية الكفاءة للجسيمات الموجودة في الهواء، والتي تجدّد هواء المقصورة بالكامل، كل دقيقتين إلى أربع دقائق. أنظمة ترشيح الهواء هذه فعّالة للغاية في إزالة أكثر من 99.8% من الميكروبات المنقولة بالهواء، بما فيها الغبار والجراثيم ومسبّبات الأمراض.

مسافر: قمت بحجز تذكرتي من خلال وكيل السفر المحلي؟ هل من حقي الاستفادة من رصيد «الاتحاد»؟

الاتحاد: نعم - بالإضافة إلى ما يصل إلى 400 دولار أمريكي وما يصل إلى 5000 ميل ببرنامج ضيف الاتحاد أيضاً. يُرجى التواصل مع وكيل سفرك المحلي، لإعادة حجز رحلتك باستخدام «رصيد الاتحاد».

مسافر: هل يمكنني استخدام رصيد الاتحاد للسفر إلى وجهة مختلفة؟

الاتحاد: نعم. يمنحك رصيد الاتحاد مرونة كاملة في إعادة حجز رحلتك، وقتما وأينما شئت. يمكنك اختيار أي وجهة من شبكة وجهات الاتّحاد للطيران، أو حتى شبكة شركائنا بالرمز الواسعة.

مسافر: لقد قمت بالسفر لجزء من رحلتي بالفعل، هل من حقي الاستفادة من رصيد الاتحاد؟

الاتحاد: نعم، لا يزال بإمكانك إلغاء الجزء غير المستخدم من رحلتك، ثم إجراء حجز جديد عندما تكون مستعداً. لاستخدام رصيد الاتحاد، يجب أن يتم إعادة حجز تذكرتك قبل 30 سبتمبر 2020، للسفر حتى 31 أغسطس 2021.

مسافر: هل يمكنني استبدال رصيد الاتحاد الخاص بي باسترداد القيمة النقدية لتذكرتي؟

الاتحاد: قسائم رصيد الاتحاد غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد.

أنا لست عضواً في برنامج ضيف الاتحاد، فهل أنا مؤهل للحصول على أميال إضافية؟

نعم، طالما تم حجز رحلتك للسفر في الفترة ما بين 1 مارس و31 يوليو 2020، فلا يزال بإمكانك كسب أميال إضافية. سنستخدم التفاصيل التي تقدمها لتسجيلك، لذا لن تحتاج إلى القيام بأي شيء آخر. إذا كنت قد أرسلت طلبك بالفعل للحصول على رصيد الاتحاد، فلا يزال بإمكانك الاشتراك والمطالبة بأميالك الإضافية.

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