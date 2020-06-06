إغلاق 4 ثغرات أمنية بتحديث «نود. جي إس»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن تحديثات أمنية لإًصدارات نظام برامج «نود. جي إس»، المصمم لكتابة تطبيقات إنترنت قابلة للتوسع كخوادم الويب.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالدولة التابع لهيئة الاتصالات، في تحذير أمني أمس، أن «نود. جي إس» أطلقت تحديثات أمنية للإصدارات 10 و12 و14 تم فيها إغلاق 4 ثغرات أمنية قد تسمح للمهاجم بتخطي القيود الأمنية والدخول إلى النظام المتأثر.

وأوصي الفريق الوطني المستخدمين بضرورة تثبيت أخر التحديثات الأمنية في أقرب وقت ممكن لتفادي هذه الثغرات وإغلاقها. وأول أمس دعا الفريق الوطني لتثبيت تحديثات امنية جديدة لكل من متصفح «فايرفوكس» و«كروم» وأنظمة «أبل» وبعض منتجات «سيسكو» لإغلاق 17 ثغرة امنية خطيرة

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية تستغل فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو بغرض التخريب.

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