مطار الشارقة يحصل على الاعتماد الفضي من مجلس المطارات الدولي

المصدر: الشارقة - البيان

إنجاز جديد يضاف إلى رصيد مطار الشارقة، بتحقيق الاعتماد الفضي للمطارات الخضراء لعام 2020 عن فئة إدارة المياه وتحسين جودتها وإعادة تدويرها، ضمن برنامج المحافظة على البيئة الذي صدر من قبل مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقد تسلم درع الاعتماد، علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وهو الأمر الذي يعكس جهود المطار وحرصه على تطبيق أعلى معايير الاستدامة بما يتواكب مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.

ونجح مطار الشارقة في تعزيز عملياته في مختلف الجوانب البيئية من خلال تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة التي أُدرجت ضمن قائمة الاعتمادات، لأنها تتبنى أحدث التقنيات الصديقة للبيئة ذات القدرة العالية على معالجة كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي دون أن تترك أي أثر بيئي.

مبادرات خضراء

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي:" إن حصول مطار الشارقة على هذا الاعتماد من مجلس المطارات الدولي يأتي انعكاساً للجهود الحثيثة التي يتم بذلها للحفاظ على البيئة من خلال تبني العديد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة التي تندرج تحت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء و"رؤية 2021".

ويتخذ مطار الشارقة من الاستدامة محوراً أساسياً لعملياته عبر اتباع استراتيجية تقليل استهلاك الموارد وإعادة استخدامها وتدويرها، حيث تشمل مبادرات المطار البيئية فرض رقابة صارمة على استهلاك الكهرباء والماء، فضلاً عن تطبيق نظام متكامل لإدارة النفايات حيث تتمثل أهدافه بالتشغيل والتطوير وفقاً لمبادئ التطوير المستدام.

معايير عالمية

ومن جهته أشاد ستيفانو بارونكي، مدير عام مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي، بنهج واستراتيجية مطار الشارقة المسؤول الذي يتبنى المعايير العالمية للمطارات الخضراء، وذلك من خلال حرصه على استخدام أحدث التكنولوجيا ذات الكفاءة البيئية في تصميم وبناء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تعالج كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي بأقل تأثير ممكن على البيئة لذلك استحق هذا المشروع من المطار، درع الاعتماد الفضي في برنامج التعرف على المطارات الخضراء.

جوائز بيئية

ونجح مطار الشارقة خلال السنوات الأخيرة في الحصول على العديد من الجوائز البيئية نتيجة التزامه بالمعايير العالمية للممارسات المستدامة في المطارات، منها فوز مطار الشارقة بجائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي عن فئة "الشارقة الخضراء" والتي تم الإعلان عنها في عام 2019، والفوز بجائزة عجمان للسياحة المستدامة (مدامة) التي تستهدف تعزيز مبدأ التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك تحقيقاً لرؤية الإمارات للعام 2021 ورؤية عجمان لبناء مجتمع يسهم في بناء اقتصاد أخضر لعام 2019، بالإضافة إلى شهادة الجودة في إدارة البيئةISO14001، والاعتماد الدولي في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات Airport Carbon Accreditation، من خلال مجلس المطارات الدولي ضمن مستوياته الثلاث حتى عام 2018، وغيرها من الجوائز التي تعكس حرص المطار على بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتم تأسيس الاعتماد الفضي للمطارات الخضراء من قبل مجلس المطارات الدولي – منطقة أسيا والمحيط الهادي، وذلك بهدف تعزيز أفضل الممارسات لتقليل تأثير الطيران على البيئة، والتعرف على الذين لديهم مساهمات بارزة في مجال حماية البيئة فيما يتعلق ببناء المطارات وتشغيلها وصيانتها.

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