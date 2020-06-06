تسارع الأعمال في مشاريع «مرسى دبي»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتواصل عمليات البناء والتشييد في العديد من مشاريع الأبراج السكنية والتجارية في منطقة مرسى دبي الشهيرة. واستفادت شركات التطوير العقاري والإنشاءات من قرارات السلطات المختصة لجهة استثنائها من مواصلة عمليات البناء خلال الأزمة العالمية التي خلفتها جائحة «كوفيد 19» مع فرض إجراءات وقائية صارمة لحماية صحة العاملين في قطاع البناء والتشييد.

وينظر المراقبون إلى مشاريع دبي مارينا بعين التقدير بعدما أضحت من المناطق الحضرية الفريدة على مستوى المنطقة والعالم، لا سيما أنها تبنت مفهوم البناء المتعدد الاستخدامات، وهو تحدٍّ نجحت صناعة البناء في التفاعل معه باستخدام أنظمة البناء المستدام. فوفقاً للخبراء، فإن الاستخدام المختلط للمباني يؤدي إلى الحد من استهلاك الطاقة ومن الانبعاث الحراري الناتج عن وسائل النقل وشبكات البنية التحتية.

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