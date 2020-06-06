لوموند آراب: الإمارات الأقل تضرراً من «كوفيد» إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت «لوموند آراب» أن الإمارات مستعدة بالفعل للتعافي السريع من التداعيات الاقتصادية الحادة الناجمة عن تفشي «كورونا».

ونشرت الصحيفة الشبكية الفرنسية تقريراً أمس قارنت فيه بين الإمارات وبقية دول المنطقة من حيث مدى التأثر بالتداعيات الاقتصادية للجائحة وأيضاً من حيث مدى القدرة على التعافي السريع موضحةً أن الإمارات كانت استثناءً من دول المنطقة في الانخفاض النسبي لحدة التأثر بهذه التداعيات بسبب التحرك الفوري من جانب مؤسسات الدولة المختلفة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الجديد الناجم عن «كوفيد 19» حيث بادرت الدولة إلى استنفار كافة جهودها لمواجهة المتغيرات الجديدة التي فرضها هذا الوضع، واستفادت من إمكانياتها المالية الهائلة المُتَوَلّدَة عن العائدات النفطية في رصد محفزات مالية بقيمة هي الأعلى على مستوى المنطقة لتخفيف حدة التداعيات.

وأضاف التقرير أن التدابير الوقائية التي انتهجتها الإمارات لم تقتصر على الدعم المالي المباشر للقطاعات الاقتصادية المختلفة المتأثرة بتداعيات «كوفيد 19»، وإنما امتدت أيضاً لتشمل تعديلات هيكلية في القوانين واللوائح الحاكمة لعمل الشركات، وذلك لدعمها في مواجهة المتغيرات الجديدة.

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