4.4 مليارات درهم تستثمرها «مبادلة» في «جيو بلاتفورمز»

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت «ريلاينس أندستريز ليمتد» و«جيو بلاتفورمز ليمتد» الهندية إن شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» سوف تستثمر 4.4 مليارات درهم في «جيو بلاتفورمز» على أساس قيمة سهمية تعادل 239 مليار درهم وقيمة تقديرية للمنشأة تبلغ 250 مليار درهم وستحصل «مبادلة» مقابل مقابل هذا الاستثمار على حصة 1.85% في «جيو بلاتفورمز».وبهذا الاستثمار تجمع «جيو بلاتفورمز» 43 مليار درهم من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في التكنولوجيا والنمو، ومن بينهم فيسبوك، وسيلفر ليك، وفيستا إكويتي بارتنرز، وجنرال أتلانتك وكيه كيه آر ومبادلة خلال أقل من 6 أسابيع.

وتعد «جيو بلاتفورمز»، المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس اندستريز منصة للجيل القادم من التكنولوجيا تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار: «نحن ملتزمون بالاستثمار في الشركات الرائدة في التكنولوجيا التي تشهد نمواً كبيراً، والعمل معها بفاعلية، بهدف مواجهة التحديات الكبرى وخلق فرص جديدة.

لقد رأينا كيف استطاعت جيو تحقيق نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في الهند، وبوصفنا مستثمرين وشركاء معهم ملتزمون بمساندة مسيرة النمو الرقمي في الهند. وبفضل شبكة المستثمرين والشركاء الذين يعملون مع جيو، فإننا على ثقة بأن الشركة سوف تسهم في تقدم وتطور الاقتصاد الرقمي».

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