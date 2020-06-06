إغلاق 17 ثغرة أمنية بتحديث «فايرفوكس وكروم وأبل»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن تحديثات أمنية جديدة لكل من متصفحيْ «فايرفوكس» و«كروم» وأنظمة «أبل» وبعض منتجات «سيسكو» لإغلاق 17 ثغرة أمنية خطيرة.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في تحذير أمني أمس، إن «موزيلا» أطلقت الإصدار 77 من متصفح «فايرفوكس»، الذي تم فيه إغلاق 8 ثغرات أمنية بعضها قد يؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بُعد، فيما طرحت «غوغل» إصداراً محدثاً من متصفح «كروم» يتضمن إصلاحات أمنية لـ 5 ثغرات، بعضها قد يسمح للمهاجم باختراق النظام المتأثر.

وذكر الفريق الوطني أن «سيسكو» أصدرت تحديثات أمنية وحلولاً مؤقتة لعدد من منتجاتها وأنظمتها لإغلاق ثغرات أمنية 3 منها عالية الخطوة تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة في النظام المتأثر وننصح المستخدمين بتثبيت التحديثات الجديدة ومراجعة الحلول المؤقتة من سيسكو.

كما أطلقت «أبل» تحديثات أمنية لأنظمتها «IOS» و«ipados» و«WatchOS» و«tvOS» و«macOS» تم فيها إغلاق ثغرة أمنية قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة.

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