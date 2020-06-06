عودة النشاط تزيد الطلب على فنادق دبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

قالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي، إن العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي أسهمت في زيادة الطلب على الغرف والشقق الفندقية، خاصة من السوق المحلي، في ظل توقف حركة السفر، مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستشهد تصاعداً تدريجياً مع عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها واستئناف حركة الطيران.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية التي اتخذها القطاع السياحي والفندقي في دبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها شركات الطيران والمطارات، أسهمت في تعزيز ثقة الأسواق العالمية بالسوق السياحي المحلي، لذلك من المتوقع أن نشهد نمواً كبيراً فور عودة حركة الطيران وفتح الأجواء.

إجراءات

وقال أيمن عاشور، مدير عام فندقي «البندر روتانا» و«البندر أرجان من روتانا»، إن الفنادق اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة التي تضمن أمن وسلامة وصحة النزلاء والموظفين، مشيراً إلى أن نسب الإشغال بدأت بالتحسن التدريجي مع بدء عودة موسم الأعمال، وهي تكاد تلامس الحد الأعلى المسموح به خلال الفترة الحالية مع المحافظة على التباعد.

وتوقع عاشور أن يواصل القطاع الفندقي انتعاشه مع العودة التدريجية لموسم الأعمال، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة فيما يتعلق بالتسهيلات شكلت نافذة أمل لمختلف الشركات العاملة في القطاع السياحي والضيافة والترفيه، إذ سيسهم ذلك في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال إن العودة الحقيقية للقطاع الفندقي والسياحي تتوقف على عودة شركات الطيران إلى نشاطها السابق وعودة السياح إلى التدفق على الإمارات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن جميع النزلاء الحاليين في الفندق من السوق المحلي وسكان الدولة.

عودة تدريجية

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، إن العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في دبي والإمارات بدأت آثارها بالظهور على النشاط الفندقي، حيث بدأنا نلحظ زيادة في الطلب على الغرف الفندقية، لكن هذه الزيادة تقتصر على السوق المحلي في ظل توقف حركة السفر مع غلق الأجواء.

وأضاف أن الأثر الإيجابي لعودة الحياة العملية لم يقتصر على الغرف الفندقية، بل من الملاحظ أيضاً أن الناس بدأوا يشعرون بالارتياح مجدداً، ويفكرون بالذهاب إلى المطاعم والفنادق مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد في الأماكن العامة.

وتابع: على مستوى مجموعة «تايم»، بدأنا تكثيف الاستعدادات لعودة النشاط الفندقي، حيث قمنا وفي هذا الصدد بإجراء نقاشات مع إحدى الشركات الروسية لاستقبال بعض الوفود والمجموعات السياحية في يوليو، ونواصل مشاوراتنا مع شركات سياحية أخرى والاستعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التواصل يتم مع مختلف الأسواق.

وقال موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز ورزيدنس البستان: من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة المزيد من الانتعاش، خاصة عندما يتم رفع الحظر عن حركة السفر وفتح الأجواء بشكل كامل، مشيراً إلى أن الانفتاح التدريجي لعودة الأعمال ساهم في زيادة الطلب على الغرف الفندقية.

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