عرض خاص بفندق أنداز دبي النخلة

المصدر: دبي - البيان

أعاد فندق أنداز دبي النخلة فتح أبوابه أمام ضيوفه، حيث يوفر عرضاً خاصاً لقضاء عطلة مميزة خلال الصيف.

ويدعو الفندق ضيوفه إلى قضاء العطلة بسلامة وأمان بين ربوع شواطئ نخلة جميرا مع الامتثال بشكل كامل للإرشادات الحكومية والعرض سار حتى 15 سبتمبر. وامتثالاً لإرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن الحكومة وتبعاً لالتزام شركة حياة للفنادق بالحرص على رفاه وعافية العاملين والضيوف خلال جائحة (كوفيد 19) وما بعدها، عمد فندق أنداز دبي النخلة إلى تطبيق اعتماد المجلس الاستشاري للمخاطر البيولوجية العالمية واستخدام أخصائيي التعقيم على مستوى الفندق فضلاً عن مجموعة عمل تشمل عدداً من المستشارين الطبيين.

ويتمّ قياس درجة حرارة جميع الزوار والموظفين وتسجيلها فيما تتوفر المعقمات والأقنعة والقفازات في جميع أنحاء الفندق، كما يتمّ تنظيف المصاعد والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر كل 30 دقيقة وتعقيم جميع الأماكن في الفندق.

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