فتح الاقتصاد يصعد بالأسهم إلى أعلى مستوياتها في 75 يوماً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 28 مليار درهم مع صعود المؤشرات الرئيسية لأعلى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر مع تفاؤل المستثمرين بالعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية ورفع القيود على حركة الركاب العابرين «الترانزيت».

وارتفع سوق دبي بنسبة 3.97%، مسجلاً أكبر صعود أسبوعي منذ مطلع مايو الماضي، ليغلق عند 2039.48 نقطة بعد تجاوزه حاجز 2000 نقطة للمرة الأولى منذ شهرين ونصف الشهر مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والخدمات. فيما صعد سوق أبوظبي بنحو 4.46%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ 10 أبريل الماضي، ليغلق عند 4303.14 نقاط بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.03 مليار في دبي، و983.87 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.11 مليار سهم، منها 851 مليوناً في دبي، و 260 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 29 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لــ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق ارتفعت بنحو كبير مع استمرار الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وكان آخرها القرار الخاص باستئناف رحلات الترانزيت ببعض المطارات الرئيسية، الأمر الذي يبشر بمعاودة فتحها بشكل كامل في الفترة المقبل وعودة النشاط إلى حركة السياحة.

وأضاف دياب أن لارتفاع وتعافي الأسواق العالمية بشكل ملحوظ في الآونة الأخير وخاصة المؤشرات الأمريكية الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين، إضافة إلى انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات نتيجة توقع ارتفاع الطلب خلال النصف الثاني من العام الحالي تزامنا مع تراجع العرض من قبل منتجي الأوبك+ بعد الاتفاق التاريخي الأخير لكبح الخسائر المتتالية للأسعار مع تراجع إمدادات النفط الصخري الأمريكي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.95% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3.94%، و«دبي الإسلامي» 3.66%، كما ارتفع قطاع العقار 4.17% على أثر صعود «إعمار العقارية» 4.4%، و«إعمار مولز» 5.3%، و«داماك» 2.77%، و«إعمار للتطوير» 10.31%، فيما تراجع «أرابتك» 0.85%، و«ديار» 0.38%، و«الاتحاد العقارية» 3.56%.

ونما قطاع الاستثمار 9.15% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 11.11% و«سوق دبي المالي» 4.42% و«شعاع كابيتال» 1.4%، وارتفع قطاع النقل 7% بعد صعود «العربية للطيران» 8.49% و«أرامكس» 6.03%، و«الخليج للملاحة» 2.8%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط بسيولة 166.2 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 166.1 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» بتداولات 140 مليون درهم. وحقق «دبي للاستثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 11.11% ثم «إعمار للتطوير» 10.31%، تلاه «العربية للطيران» 8.49% فيما كان «أملاك للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.23% يليه «الأسمنت الوطنية» 5% تلاه «دبي التجاري» متراجعاً 4.94%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 60 مليون درهم، منها 8.18 ملايين للخليجيين، و51.7 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 60 مليون درهم، موزعة بواقع 8.78 ملايين للعرب و51.14 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 4.47% مع صعود «أبوظبي الأول» 4.15%، و«أبوظبي التجاري» 12.95%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.18%، ونما قطاع العقار 0.41% مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 6.73% فيما استقر «الدار»، وارتفع قطاع الاتصالات 6.78% بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الاستثمار 3.34% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 3.78%، و«إشراق» 4%، و«الواحة كابيتال» 0.15%. فيما انخفض قطاع الطاقة 2.13% على أثر تراجع «دانة غاز» 5.22%، و«طاقة» 2.14% بينما زاد «أدنوك للتوزيع» 1.38%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 245 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات 233 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» مستقطباً 163 مليوناً. وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع 66.48% تلاه «أبوظبي التجاري» 12.95% ثم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 7.89%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً 11.42% تلاه «ميثاق للتأمين التكافلي» 6.67% ثم «دانة غاز» 5.22%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 110.57 ملايين درهم، منها 26.5 مليوناً للخليجيين، و84 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 110.57 ملايين، موزعة بواقع 3.4 ملايين للعرب، و107.16 ملايين للأجانب.

شراء

اتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 148 مليون درهم، منها 42.7 مليوناً في دبي، و105.3 ملايين في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 148 مليون درهم، منها 42.7 مليوناً في دبي، و105.3 ملايين في أبوظبي.

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