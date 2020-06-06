4.4 مليارات استثمار لـ«مبادلة» في «جيو بلاتفورمز»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ريلاينس أندستريز ليمتد»، و«جيو بلاتفورمز ليمتد»، منصة الخدمات الرقمية الرائدة في الهند، أن شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» سوف تستثمر 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) في «جيو بلاتفورمز» على أساس قيمة سهمية تعادل 65 مليار دولار (239 مليار درهم) وقيمة تقديرية للمنشأة بمبلغ 68 مليار دولار (250 مليار درهم). وستحصل «مبادلة» مقابل هذا الاستثمار على حصة قدرها 1.85% في «جيو بلاتفورمز» على أساس مخفف بالكامل.

وبهذا الاستثمار تكون «جيو بلاتفورمز» قد جمعت 11.6 مليار دولار (43 مليار درهم) من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في مجال التكنولوجيا والنمو، ومن بينهم فيسبوك، وسيلفر ليك، وفيستا إكويتي بارتنرز، وجنرال أتلانتك، وكيه كيه آر، ومبادلة، وذلك في أقل من ستة أسابيع.

منصة

وتعد «جيو بلاتفورمز»، المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس اندستريز، منصة للجيل القادم من التكنولوجيا تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك. وقد وظفت جيو بلاتفورمز استثمارات كبيرة في منظومتها الرقمية التي تستخدم تقنيات رائدة في مجالات الاتصالات بالحزمة العريضة (برودباند)، والأجهزة الذكية، والحوسبة السحابية وحوسبة الحافة، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والمختلط، وتكنولوجيا البلوك تشين. وتقوم رؤية شركة «جيو» على تفعيل منصة رقمية تخدم 1.3 مليار شخص ومؤسسة أعمال على مستوى الهند، بما في ذلك صغار التجار، والمؤسسات الصغيرة والمزارعين لكي يستطيعوا جميعاً جني ثمار التنمية الشاملة.

استثمار

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار: «نحن ملتزمون بالاستثمار في الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا التي تشهد نمواً كبيراً، والعمل معها بفاعلية، بهدف مواجهة التحديات الكبرى وخلق فرص جديدة. لقد رأينا كيف استطاعت جيو تحقيق نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في الهند، ونحن بوصفنا مستثمرين وشركاء معهم ملتزمون بمساندة مسيرة النمو الرقمي في الهند. وبفضل شبكة المستثمرين والشركاء الذين يعملون مع جيو، فإننا على ثقة بأن الشركة سوف تسهم في تقدم وتطور الاقتصاد الرقمي».

من جانبه، قال موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في ريلاينس اندستريز، «أنا سعيد لأن مبادلة، التي تعد واحدة من أبرز شركات الاستثمار العالمية الراسخة، قررت مشاركتنا في مسيرتنا الهادفة إلى تعزيز النمو الرقمي في الهند حتى تصبح في طليعة الدول الرقمية على مستوى العالم. لقد شاهدت، من خلال صلاتي الوثيقة مع أبوظبي، مدى تأثير مبادلة في تنويع اقتصاد الإمارات القائم على المعرفة وربطه بالاقتصاد العالمي. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من تجربة مبادلة وخبرتها في دعم مسيرة نمو الشركات في مختلف أنحاء العالم».

شراكات

وتحرص «مبادلة» على الاستثمار والدخول في شراكات من أجل الإسهام في تنويع اقتصاد أبوظبي وتكامله مع الاقتصاد العالمي، وذلك عبر القطاعات التي تقود النمو العالمي، وتسهم في الحد من التحديات الكبرى التي تواجه العالم، ويشمل ذلك بشكل كبير التحولات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتضمن الحوسبة الإدراكية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعمليات الاتصالات والأقمار الصناعية.

وفي إطار التزامها بالاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، أنشأت مبادلة في عام 2017 وحدة للاستثمار في الشركات الناشئة بهدف الدخول في شراكات مبكِّرة مع مؤسسي أعمال يتميزون بالطموح والرؤية الثاقبة، ودعم الاستثمارات القائمة على الابتكار، وتدير هذه الوحدة حالياً العديد من صناديق الاستثمارات الناشئة في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وتملك «مبادلة» حالياً محفظة استثمارية في مجالات متنوعة تشمل الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والمعادن والتعدين، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، والطاقة النظيفة والمرافق، وإدارة مجموعة متنوعة من الاستثمارات المالية.

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