«بيبرستون» تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة مبادلة العملات «بيبرستون» عن افتتاح مكتبها ككيان يعمل في منطقة سلطة دبي للخدمات المالية، ما يعزز عروض شركة الوساطة المالية على الصعيد العالمي في سنتها العاشرة منذ بدأت أعمالها.

وقال طارق شبيب، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط: نحن ندخل سوق الشرق الأوسط بعرض استثنائي، حيث نوفر للمستثمرين المحليين حلولاً ذات جدوى من حيث التكلفة ومدفوعة بالتكنولوجيا لإتقان التجارة.

لدينا فريق ذو خبرة خاصة هنا في دبي ونحن منسجمون مع التزام المجموعة الحقيقي مساعدة عملائنا على رحلاتهم التجارية. وأضاف: يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لشركة بيبرستون ويسعدنا الاحتفال به بافتتاح مكتبنا الجديد في منطقة سلطة دبي للخدمات المالية. وبصفتها واحداً من أكبر وسطاء العملات المالية في العالم، فإن رؤية بيبرستون هي عالم من التداول المجهز رقمياً للتجار لاحتضان التحدي والفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

أسست بيبرستون في 2010 باستراليا، حيث حصلت على جوائز متعددة، وفي 2019، تم تصنيفها في المرتبة الأولى من حيث رضا العملاء الشامل وميزات النظام الأساسي، وتتسم الشركة بالابتكار والمرونة، وضاعفت حجمها أكثر من الضعف على مدى العامين الماضيين، وقامت بتوسيع وعرض منتجاتها في مئات الأسواق الجديدة.

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