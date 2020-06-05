نافورة دبي تتمايل مجدداً على إيقاع فتح الاقتصاد

المصدر: دبي - بشار باغ

عادت نافورة دبي، أطول نافورة راقصة في العالم، إلى إبهار العالم مجدداً على إيقاع الموسيقى والعروض الساحرة مع قرارات فتح الاقتصاد مجدداً، حيث بدأ اليوم في الساعة السادسة مساءً عرض مائي وموسيقي وضوئي رائع.

وتغطّي النافورة مساحة 30 فداناً في بحيرة برج خليفة وتنطلق المياه على مساحة تعادل ملعبي كرة قدم ويندفع نحو 22000 جالون من الماء نحو السماء حتى ارتفاع 140 متراً في عرض لا يوجد مثيل له في العالم.

وينتج عن التزامن الرائع بين حركة الماء والإضاءة والموسيقى واحد من أروع العروض في دبي. وتقدّم النافورة عرضاً على وقع أنغام مجموعة مختلفة من الألحان الكلاسيكية والمعاصرة.

يتميز تصميم النافورة بخمس دوائر تطلق المياه إلى ارتفاعات مذهلة يمكن رؤيتها من مسافة تزيد على 30 كلم. وتعمل آلاف الأضواء من نوع «WET سوبر»، و20 كشافاً ضوئياً ملوّناً على إظهار النافورة كتحفة فنية رائعة.

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