"فلاي دبي" تتيح رحلات للمسافرين إلى 11 دولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت بيانات فلاي دبي، اليوم الجمعة، أن باب الحجوزات على رحلات عودة خاصة أصبح متاحاً للمقيمين والزوار في الإمارات إلى 11 دولة حول العالم.

وبحسب بيانات الموقع الشبكي للناقلة على الإنترنت، تشمل هذه الوجهات كلاً من باكستان (مطارات متعددة)، الهند (مطارات متعددة)، إيران (لار)، أوكرانيا (كييف)، بلغاريا (صوفيا)، بنجلاديش (دكا)، جورجيا (تبليسي)، رومانيا (بوخارست)، صربيا (بلجراد)، فنلندا (هلسنكي)، قيرغيزستان (بيشكيك)

وأضافت فلاي دبي أنه يحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز رحلة عودة إلى الوط بعد التحقق مع السفارة ذات الصلة قبل إجراء الحجز.

وأكدت الناقلة على أنها تعمل على مدار الساعة لمساعدة المتعاملين على العودة إلى أوطانهم بأمان في ضوء قيود السفر التي تفرضها دول مختلفة في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن المقيمين والزوار من بعض البلدان والموجودين حالياً في الإمارات يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات خاصة.

وأشارت إلى أنه يجب على المسافرين الذين يقومون بإنجاز إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (وإحضار قفازات وكمامات إضافية) وارتدائها طوال مدة الرحلة.

وأوضحت أن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط. سيخضع المسافرين أيضًا للفحص الحراري في المطار ويجب تأكيد أنهم لا يعانون من أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر.

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