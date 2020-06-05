الناقلات الوطنية تحلق الأربعاء والسياحة تتأهب لاستعادة زخمها

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله، رامي سميح

يتهيأ قطاع السياحة والطيران في الإمارات للانطلاق مجدداً، بعد أن أعلنت الناقلات الوطنية أمس عن رحلات «ترانزيت» مجدولة إلى 49 وجهة تبدأ الأربعاء المقبل، في خطوة تحظى بأهمية كبيرة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطيران في تحفيز التعافي الاقتصادي وإنعاش القطاع السياحي.

كما يستعد القطاع السياحي في دبي لاستعادة الانتعاش مع بدء التعافي، حيث أكد هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة تستعد لاستقبال زوارها في ضوء وجود مرحلة جديدة لإعادة فتح الأسواق تبدأ قريباً، تشمل استقبال الزوار الذين يرغبون بزيارة عائلاتهم أو إنجاز أعمالهم.

وقال إن هناك 3 مراحل لإعادة فتح الأسواق، الأولى تعد مرحلة الانتظار والترقب وهذه المرحلة تم الانتهاء منها، أما الثانية والتي ستبدأ قريباً فهي مرحلة استقبال الزوار على نطاق محدود وغالبيتهم زوار بغرض إنجاز الأعمال وزيارة العائلات، أما الثالثة فهي مرحلة ما بعد «كورونا» والتي تعني استقبال الزوار من جميع الأسواق، وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية جداً على نجاح القطاع، حيث تتصدر دبي العديد من مواقع الحجز الإلكتروني العالمية بالنسبة للمدن التي يرغب الكثيرون بزيارتها.

في السياق، احتلت دبي المركز السابع في قائمة الوجهات السياحية الأكثر ترقباً في العالم، من قبل المسافرين المنتظمين التواقين لزيارتها والاستمتاع بقضاء عطلاتهم العائلية فيها، بعد انقضاء قيود السفر التي فرضتها جائحة «كوفيد 19». وضمت القائمة التي نشرتها مجلة «فوربس»، أمس، 10 مدن، تقدمت فيها دبي على 3 مدن، هي برشلونة وروما ولاس فيغاس.

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