دبي تستضيف أول فعالية للامتثال التنظيمي الرقمي في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية الدورة الأولى من فعاليتها حول التكنولوجيا التنظيمية يومي 2 و3 يونيو الجاري، وتمكنت الفعالية المقامة بالشراكة مع سلطة مركز دبي المالي العالمي والمتمحورة حول تشجيع الامتثال من خلال الابتكار من جذب أكثر من 600 مشارك من قطاع الخدمات المالية.

وركزت الفعالية على القيادة الفكرية لأحدث التقنيات والابتكارات في مجال الامتثال التنظيمي، وأحدث التوجهات المتعلقة بتدابير التحقّق الإلكتروني عن المتعاملين «إي-كيه واي سي»، والحلول الإلكترونية الخاصة ببدء علاقات العمل مع المتعاملين ومراقبة التعاملات، فضلاً عن إجراءات الامتثال التنظيمي على النطاق الأوسع.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لدينا مجموعة من التقنيات المالية والتنظيمية الأضخم في المنطقة، التي تساعد على رسم ملامح مستقبل القطاع المالي. ومعًا، تمكنا عبر هذه الفعالية من إبراز كيفية تكيّف قطاع الخدمات المالية واستعانته بالتكنولوجيا لدفع الابتكار والتوصل إلى حلول الامتثال وبناء بيئة تنظيمية أكثر متانة».

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «تعتبر رقمنة وظيفة الامتثال عنصراً جوهرياً لمستقبل القطاع المالي، ولا يمكن لذلك أن يتحقق بشكل فعال إلا بمشاركة القطاعين العام والخاص بطريقة تضمن لجميع الأطراف المعنية بما فيها الجهات التنظيمية فهم تقنيات التنظيم المتاحة والناشئة، والمخاطر والفرص التي تقدمها للمتعاملين والأسواق والاستقرار المالي بشكل عام، إذ كانت للفعالية دور رئيس في زيادة الوعي حول استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات المالية والحفاظ على الامتثال التنظيمي».

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