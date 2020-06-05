442.9 ملياراً أصول القطاع المصرفي السائلة في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن مؤشرات السلامة المالية الكلية للنظام المصرفي، بنهاية الربع الأول، إيجابية، كاشفاً عن بلوغ الأصول السائلة لديه، 442.9 مليار درهم، مقابل 399.6 مليار بالفترة المقابلة في 2019، بزيادة 43.3 ملياراً، وبنمو 10.8%.

وتشمل الأصول السائلة الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه «المركزي»، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المصرف، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك.وأظهرت الإحصاءات أن الزيادة التي حققتها الأصول السائلة على أساس سنوي، أدت إلى ارتفاع نسبتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي، لتشكّل 14.6%، والبالغ 3 تريليونيات و23.5 ملياراً، بنهاية مارس الماضي، مقابل 14.3% بنهاية مارس 2019، البالغة تريليونين و802.7 مليار.

مخصصات

وأكدت الإحصاءات، أن البنوك العاملة في الدولة، جنبت مخصصات لتغطية جميع القروض المتعثرة وغير المنتجة، بواقع 116.5%. ووفقاً للمؤشرات، سجلت قيمة القروض المتعثرة 120.6 ملياراً، يقابلها 140.4 ملياراً، مخصصات مالية لتغطيتها، وارتفعت القروض المتعثرة أو غير المنتجة إلى 120.6 ملياراً، مقابل 111.6 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة 8.9 مليارات، وعلى أساس سنوي، بزيادة 26.7 ملياراً (مارس 2019).وارتفعت القروض المتعثرة 0.4%، حيث شكّلت 6.9% من إجمالي محفظة الإقراض، البالغ تريليوناً و737 ملياراً، مقابل 6.5% من إجمالي الإقراض بنهاية ديسمبر الماضي، البالغ تريليوناً و729 ملياراً، وارتفعت النسبة على أساس سنوي إلى 1.2%، من محفظة القروض بنهاية الربع الأول 2019، البالغة تريليوناً و647.9 ملياراً.

وبيّنت أن المخصصات التي تمتلكها البنوك، وجنبتها لتغطية القروض المتعثرة أو غير المنتجة في القطاع، بلغت 140.4 ملياراً، منها مخصصات خاصة وفوائد معلقة بـ103.3 مليارات، ومخصصات عامة بـ37.1 ملياراً.

تصنيف

ويمتلك «المركزي» نظاماً متكاملاً لتصنيف القروض، حيث حددها بـ5 أنواع، وهي قروض عادية، وتحت المراقبة، ودون المستوى العادي، ومشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة (المتعثرة أو الخسارة).

ووفقاً للإحصاءات، فإن الدخل الإجمالي للبنوك العاملة في الدولة (من الفوائد والاستثمارات)، تراجع إلى 24.1 ملياراً، مقابل 24.6 ملياراً للربع الأول 2019، وبلغ إجمالي الدخل خلال العام الماضي 100.1 مليار، مقارنةً بـ93.4 ملياراً في سابقه 2018، كما بلغ دخل البنوك من الفوائد المصرفية 16.6 ملياراً، مقابل 17 ملياراً للربع الأول 2019، بتراجع 710 ملايين، وبلغ الدخل خلال 2019، نحو 68 ملياراً، مقابل 67.8 ملياراً في 2018.

ملاءة

وأكدت الإحصاءات أن القطاع المصرفي ما زال يتمتّع بمستويات عالية لملاءة رأس المال، التي بلغت 16.9% بنهاية الربع الأول، وهي أعلى بكثير من متطلبات «بازل 3»، والمصرف المركزي، التي تبلغ 10.5%.

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