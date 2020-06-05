تيم كلارك: نتطلع لشراكة مع إحدى الناقلات الأمريكية الثلاث الكبرى

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، حرص الناقلة على الشراكة مع واحدة من شركات الطيران الأمريكية الكبرى الثلاثة، إيماناً منه أن الوقت حان لوضع الخلافات التاريخية جانباً وطي صفحة الماضي. جاء ذلك في ندوة عبر الإنترنت استضافتها مجلة «أفييشن ويك».

ونقل موقع «سيمبل فلاينغ» عن كلارك قوله: إن التحالفات الاستراتيجية عندما تتم بالطريقة الصحيحة، يمكن أن تكون مجدية لكلا الطرفين، مستشهداً باتفاق «طيران الإمارات» مع «كانتاس»، مشيراً إلى مدى نجاعة ذلك للطرفين. وتابع: أعتقد أن طيران الإمارات ستتمكن من الوصول إلى شركاء في الولايات المتحدة، وسيكون من المنطقي تماماً إذا تعاملت مع إحدى الشركات الثلاث الكبرى.

يشار إلى أن لدى طيران الإمارات مشاركة بالرمز مع 21 شركة طيران أخرى، بما في ذلك «كانتاس»، والكورية، والخطوط الجوية الماليزية، و«جيت بلو». وهي تعمل بشكل وثيق مع «فلاي دبي» لتوفير اتصال إقليمي داخل منطقة الشرق الأوسط.

ورأى كلارك فرصة كبيرة لشريك في الولايات المتحدة، قائلاً: ستقوم طيران الإمارات بتوفير كم هائل من الأعمال لأي من الشركات الثلاث الكبرى التي سيتم اختيارها، وسنعمل على أساس تجاري لأننا أكبر منتج منفرد من حيث الكيلومترات المتاحة القادمة من الشرق الأوسط الموزعة في الولايات المتحدة. وأعرب عن أمله في أن تلقي شركات الطيران الأمريكية نظرة جديدة على موقفها وتصبح أكثر انفتاحاً على الشراكة مع «طيران الإمارات».

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