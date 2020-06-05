دبي تستقبل زوّارها قريباً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة تستعد لاستقبال زوارها في ضوء وجود مرحلة جدية لإعادة فتح الأسواق تبدأ قريباً، حيث تقتصر هذه المرحلة على استقبال السياح الذين يرغبون بزيارة عائلاتها أو إنجاز أعمالهم، مشيراً إلى أن مدى الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية مهم في الانتقال إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة ما بعد «كورونا».

واستعرض المري، في جلسة افتراضية على موقع «لينكد إن»، آخر المستجدات المتعلقة بالتوجيهات الخاصة باستمرار افتتاح مختلف الأنشطة في المدينة ومستقبل السفر وإعادة الزخم إليه واستعداد دبي لاستقبال الزوار مجدداً، وكذلك المبادرات الترويجية التي تضمن بقاء دبي وجهة سياحية مفضلة لدى الجميع.

3 مراحل

وقال المري إن هناك 3 مراحل لإعادة فتح الأسواق، الأولى تعد مرحلة الانتظار والترقب وهذه المرحلة تم الانتهاء منها، أما الثانية والتي ستبدأ قريباً، فهي مرحلة استقبال الزوار على نطاق محدود وغالبيتهم زوار بغرض إنجاز الأعمال وزيارة العائلات، أما الثالثة وهي مرحلة ما بعد «كورونا» والتي تعني استقبال الزوار من جميع الأسواق. وأضاف أن دبي منذ 12 مايو الماضي بدأت فتحاً تدريجياً للمنشآت الفندقية وبيوت العطلات وأن قرار القيادة بعودة الأعمال مؤشر إيجابي ويسرع عودة النشاط السياحي والفندقي في الإمارة، مشيراً إلى أن الإجراءات والاشتراطات التي تم اعتمادها بالنسبة للقطاع السياحي خاضعة للتغيير ويتم تحديثها باستمرار.

وأكد أن دبي مدينة استثنائية وهي تطبق أعلى معايير السلامة في كل مراحل السفر، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تدرج في افتتاح الأسواق الخارجية حسب استعداد الدول، مشيراً إلى أنه تم ملاحظة العديد من التغيرات على طرق الحجز، فمثلاً في الأسواق الروسية والصينية كان التوجه السائد هو حجز المجموعات الكبيرة ونتوقع أن يكون السفر خلال الفترة المقبلة على شكل فردي أو مجموعات عائلية.

تقييم

وأضاف أن العديد من الدول بدأت فتح أسواقها أو الإعلان عن تواريخ محددة لفتح الأسواق، وسنبدأ مع هذه الدول عندما نكون جاهزين لذلك. وقال إنه تم إطلاق حملة «حتى نلتقي مجدداً» ولمسنا تفاعلاً من قبل الملايين من الأسواق الخارجية، الأمر الذي يظهر حجم الطلب على زيارة دبي وسيشكل دفعة إيجابية للقطاع مع فتح الأسواق.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع «طيران الإمارات» خلال الفترة الحالية، فقال المري إن التنسيق مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» مستمر وهم شركاء أساسيون، ولدينا التزام كامل بالمعايير الصحية.

وأضاف المري أن هناك تحديات كبيرة ونحن معتادون على تجاوز التحديات، مشيراً إلى أنه يجب العمل على إعادة الثقة بالقطاع السياحي من خلال التركيز على العناصر الرئيسية التي ضمنت نجاح دبي في السابق، وهناك مؤشرات إيجابية جداً على نجاح القطاع، حيث تتصدر دبي العديد من مواقع الحجز الإلكتروني العالمية بالنسبة للمدن التي يرغب الكثيرون بزيارتها.

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