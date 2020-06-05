دبي ضمن أبرز وجهات «فوربس» المرتقبة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

احتلت دبي المركز السابع في قائمة الوجهات السياحية الأكثر ترقباً في العالم، من قبل المسافرين المنتظمين التواقين لزيارتها والاستمتاع بقضاء عطلاتهم العائلية فيها، بعد انقضاء قيود السفر التي فرضتها الظروف الحالية للحد من انتشار العدوى من جائحة «كوفيد 19». وضمت القائمة التي نشرتها مجلة «فوربس»، أمس، 10 مدن، تقدمت فيها دبي على 3 مدن، هي برشلونة وروما ولاس فيغاس، فيما تصدرتها كل من نيويورك وباريس والجيزة (مصر) وأورلاندو ولوس آنجليس.

وقالت المجلة إن المسافرين الذين أحبطتهم الظروف الراهنة، درجوا على تقاسم ذكرياتهم من الإجازات السابقة المفضلة، والأماكن المهمة التي قد يرغبون في العودة إليها، عندما تتحسن الظروف، وتتراجع قيود السفر، باستخدام وسم «TakeMeBack»، والتي استند عليها القائمون على التصنيف، بالإضافة إلى بيانات من 208،362 مشاركة على إنستغرام، في وضع قوائم المواقع السياحية التي يفتقدها الجميع.

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