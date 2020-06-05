خصومات حتى 70 % في «ابن بطوطة مول»

المصدر: دبي - البيان

طرحت المحلات التجارية في «ابن بطوطة مول» خصومات تصل إلى 70 %، بالتزامن مع عودة التسوق بدبي، واستئناف مراكز التسوق عملياتها الاعتيادية، ويوفر أكبر مركز تسوق في العالم ذو الطابع الأثري التاريخي خصومات ضخمة وعروض «اشترِ واحد واحصل على الآخر مجاناً» على الأدوات المنزلية والأزياء والأحذية والمعدات الرياضية والبصريات والأكسسوارات وغيرها.

وتشمل قائمة المحلات المشاركة في الخصومات هومز آر أس، والمتحدة للأثاث، وهوم بوكس، وماركس أند سبنسر، وألدو، وكلاركس، وأثليتس كو، وسكتشرز، وجاب، وبوردرز، ويحتفل «ابن بطوطة مول»، الذي يستقطب أكثر من 21 مليون زائر سنوياً، بافتتاح العديد من المحلات التجارية والمطاعم والخدمات الجديدة.

وتضم قائمة المحلات الجديدة: ريد تاب فاشون، مجوهرات جوهرة، أكو برايس أوتليت، إي سيتي للإلكترونيات، ذا هوم، دبي أوديو. كما أعيد افتتاح مقهى ستاربكس بعد التجديد في ردهة بلاد فارس الذي يعتبر أحد أجمل مقاهي ستاربكس في العالم بسبب موقعه، وتشمل قائمة المقاهي الجديدة الأخرى: لندن ديري، لاتيا تي سموثي آند جوس بار، كافي دنياسي كوفي هاوس والملاح.

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