4 شهادات أيزو لـ«تنظيم الاتصالات»

المصدر: دبي - البيان

حصل قسم إسعاد المتعاملين في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على أربع شهادات من المعهد البريطاني للمعايير في مجال إسعاد المتعاملين، حيث حصل على شهادة أيزو 10001 في إدارة ميثاق المتعاملين، وشهادة أيزو 10002 في إدارة شكاوى المتعاملين، وشهادة أيزو 18295-1 في نظام إدارة مركز الاتصال، وشهادة أيزو 10003 نظام فض النزاعات.

وقالت هناء المري مدير قسم إسعاد المتعاملين في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: تولي الهيئة دائماً مسألة إسعاد المتعاملين أولوية قصوى، باعتبارها الغاية الأسمى للعمل الحكومي وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتتبنى الهيئة أفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين، وعملت على تدريب كوادرها البشرية لتقديم أفضل الخدمات، وكان من نتيجة هذه الجهود أن حصل قسم إسعاد المتعاملين على هذه الشهادات الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير.

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