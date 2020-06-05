انخفاض واردات أبوظبي خلال الربع الأول من 2020

المصدر: أبوظبي – وام

شهد الربع الأول من عام 2020، ترشيداً في واردات أبوظبي، بحسب أحدث أرقام مركز إحصاء أبوظبي، والتي أظهرت انخفاض الرقم القياسي لمعدل قيمة وحدة الواردات بنسبة 24.7 %، خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، وذلك في مؤشر يعكس ضبط الاستهلاك في الإمارة، وعلى نحو يواكب توجهات الحكومة.

وبلغ الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات 104.3 %، خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة مع 138.5 %، في الربع ذاته من عام 2019. ويتضح من خلال تتبع حركة سلة واردات أبوظبي، أنه في ما عدا الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 2 % خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد تم ترشيد واردات السلع الاستهلاكية الأخرى، والتي انخفض رقمها القياسي بنسبة 19.8 %، فيما وصلت نسبة انخفاض السلع الإنتاجية بنسبة 46.6 %، ووقود وزيوت التشحيم بنسبة %45.4، كما سجلت بقية مكونات سلة الواردات، تراجعاً في فترة الرصد ذاتها.

أما على صعيد صادرات الإمارات، فقد ارتفع الرقم القياسي لوحدة الصادرات بنسبة 5.2 %، خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة مع بالربع الأخير 2019. وسجلت صادرات أبوظبي من معدات النقل، النسبة الأكبر في الارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 251 %، تلاها صادرات السلع والمنتجات الأخرى، التي نمت بنسبة 129 %، والمواد النسيجية ومصنوعاتها بنحو 39 %، في حين ارتفعت صادرات الإمارة من المنتجات المعدنية بنسبة 23.2 %.

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