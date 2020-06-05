«دبي للمشاريع الناشئة» تنظم ندوة عن الخدمات المصرفية والتمويل

المصدر: دبي- البيان

نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، مؤخراً، أولى جلسات السلسلة الجديدة من الندوات الإلكترونية، بعنوان «فتح حساب مصرفي والتمويل لمشروعك الناشئ في دبي»، وذلك بحضور أكثر من 100 مشارك.

وتأتي هذه السلسلة من الندوات، بهدف إطلاع مجتمع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في الإمارة، على أحدث المستجدات والمعلومات، لمواجهة تحديات الوضع الراهن، والتي تشهد تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

شارك بالجلسة الأولى، ديراج كونوار مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، حيث استعرض أبرز الخدمات التي يقدمها البنك لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة في المنطقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب فيروس (كوفيد 19)، والحلول المتاحة لها. كما تناولت الجلسة، التوقعات المتغيرة لرواد الأعمال في دبي، ومنظورهم حول المشهد المالي للبلاد.

وقال كونوار: ندرك أهمية خلق بيئة تدعم المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال هذه الأوقات، عبر إطلاق عدد من المبادرات. وتأتي الندوة الإلكترونية، كمنصة مثالية لمساعدة الشركات الصغيرة في تعزيز وعيها حول الحلول الرقمية الآمنة والسلسة، وحزم الدعم المالي والخدمات المتاحة للعملاء. إننا نستهدف في هذه المرحلة، مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحلول الملائمة التي تساعدهم على إدارة عملياتهم.

وأكدت ناتاليا سايشيفا مديرة ريادة الأعمال بغرفة دبي، أن «دبي للمشاريع الناشئة»، تحرص على تزويد أصحاب المشاريع الناشئة، بالمعلومات التي يحتاجونها لتعزيز مشاريعهم التجارية، ومواجهة التحديات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، مشيرة إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال بالمنطقة فتح حساب مصرفي، والحصول على التمويل.

وأضافت أن التوقعات بشأن تمويل المشاريع الناشئة 2020، تختلف بسبب الوضع الراهن، والتي تشهد تفشي (كوفيد 19)، مؤكدة أنه رغم أن العديد من الشركات الناشئة تواجه صعوبات حاليا، هنالك نمو ملحوظ في المشاريع المتعلقة بمجال الخدمات الصحية عن بعد، والمشاريع التي تدعم التحول الرقمي للشركات.

وتحدثت عن تقارير بيئة المشاريع الناشئة، التي تطلقها «دبي للمشاريع الناشئة» باستمرار، خاصة التقارير التي ركزت على التمويل، مشيرة إلى أن هذه التقارير، تقدم نصائح قيمة لرواد الأعمال، حول كيفية الحصول على التمويل المناسب لمشاريعهم، بالإضافة إلى توصيات من نخبة من الخبراء .

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